Google está haciendo todo lo posible para que los usuarios Android se sientan confiados de caminar por cualquier lugar de la ciudad, ya que la compañía viene reforzando la seguridad de su sistema operativo con cada actualización. En esta oportunidad, te enseñaremos un truco que será de mucha utilidad en situaciones donde eres víctima de un robo o pierdes el equipo, ya que cualquier persona que tenga tu Smartphone no podrá apagarlo y así será muy sencillo saber en qué lugar se encuentra.

Si has adquirido un nuevo celular o ya tienes uno y los delincuentes te lo han arrebatado, no te preocupes, ya que Android tiene una función para evitar que los ladrones apaguen tu móvil, le quiten la conexión Wifi, datos móviles o desactiven la ubicación. Además, todo se encuentra al interior de las configuraciones del equipo, por lo que no será necesario instalar aplicativos adicionales desde la Google Play Store.

Es importante aclarar que el smartphone tendrá que tener la versión de Android 11.0 en adelante, asimismo, deberá contar con la suficiente batería y la ubicación activada para que puedas encontrarlo, eso sí, junto a las autoridades correspondientes que salvaguarden tu integridad física. Otro detalle relevante es que así escondan tu celular bajo tierra lo podrás encontrar, ya que la persona no será capaz de apagarlo, mucho menos ahora que los equipos cuenta con la batería incorporada.

CÓMO EVITAR QUE LOS DELINCUENTES APAGUEN TU CELULAR

Primero, ingresa a los ‘Ajustes’ de Android.

Luego, busca e ingresa a la sección ‘Pantalla de bloqueo’.

Se abrirá una nueva ventana. Aquí presiona en ‘Ajuste de Bloqueo seguro’.

Te pedirán que introduzcas tu PIN o patrón para continuar.

Finalmente, activa las opciones ‘Bloquear con tecla lateral’ y ‘Bloquear red y seguridad’.

Ajustes de bloqueo seguro (Foto: Mag)

Listo, eso sería todo. Antes de probar el bloqueo seguro, primero verifica que no tengas activada la función ‘Lugares de confianza’, ¿Qué quiere decir esto?, que no será necesario colocar tu patrón o pin de seguridad si te encuentras conectado a la red de tu casa. Si no has configurado esto, procede a bloquear tu móvil, intenta apagarlo y cuando lo hagas te pedirá la contraseña.

CÓMO UBICAR MI MÓVIL

Desde una PC o smartphone ingresa a tu cuenta de Gmail y luego en el siguiente enlace .

. Ahora, presiona el modelo de tu celular que has vinculado a tu cuenta de Google.

Después, haz clic sobre Busca dispositivo

Finalmente, cuando te encuentres cerca del equipo aprieta la opción Reproducir sonido, para que el móvil suene durante 5 minutos, incluso si está en modo silencio.

