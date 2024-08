Llegaste a casa y notaste que no tenías nada para prepararte la cena u olvidaste el regalo para el cumpleaños del día siguiente. Es ahí donde vuelves a confirmar que Internet es un gran medio para realizar las compras y que lleguen a tu casa; sin embargo, no todas las páginas son seguras y los ciberdelincuentes están por todos lados con sus malas intenciones. Si bien muchos conocen los pasos a realizar para no caer en una estafa, aquí te dejo una sencilla acción que debes aplicar sí o sí antes de ingresar los datos personales de tu tarjeta de débito o crédito. Presta atención al consejo de ciberseguridad. Además, te recomiendo: Por qué no debes tener activo el Bluetooth de tu teléfono móvil todo el tiempo.

Si bien cada vez son más los que realizaron algún tipo de transacción en línea, aún hay un grupo considerable de la población que siente temor de comprar por internet ya que personas cercanas tuvieron una mala experiencia o fueron víctimas de algún tipo de fraude.

Es aquí donde resulta vital seguir una guía para proteger tu dinero y datos personales para no ser estafado o perder la información de tu tarjeta bancaria por comprar.

Cómo evitar poner en riesgo tus datos personales

Si bien existen algunos riesgos al comprar por internet, éstos pueden minimizarse siguiendo algunas precauciones y es que recuerda que tu seguridad depende, en gran medida, de cómo te comportes en la red. La más importante es cuidar tus datos personales. Para esto es necesario utilizar una conexión privada de internet y nunca unirte a redes WiFi públicas. Si te preguntas por qué, los expertos de Claro Perú lo explican.

Al realizar este tipo de transacciones en la que debes ingresar tus datos personales, opta siempre por usar la red WiFi de tu casa o compartir datos desde un dispositivo propio en lugar de utilizar una red pública como la de una cafetería, centro comercial, etc.

Las redes WiFi públicas están expuestas y permiten que los hackers intercepten todo tipo de datos personales, incluyendo tu historial de navegación y el acceso a tu correo electrónico y tus contraseñas. Así te estás arriesgando a revelar los datos de tu tarjeta y tu nombre.

Además, solo brinda los datos que sean necesarios. Si el vendedor te solicita datos personales, solo entrega los que sean para la compra, no información confidencial.

Cómo comprar por internet sin riesgos

Sigue estos consejos para adquirir artículos con seguridad, facilidad y desde la comodidad de tu hogar.

Verifica el certificado digital de seguridad de la web: Asegúrate que la página en la que vas a comprar tenga el símbolo de un candado en la parte superior izquierda de la pantalla y en la barra en la que aparece el nombre de la web, ya que esto garantiza la seguridad del portal en el que te encuentras.

Asegúrate que la página en la que vas a comprar tenga el símbolo de un candado en la parte superior izquierda de la pantalla y en la barra en la que aparece el nombre de la web, ya que esto garantiza la seguridad del portal en el que te encuentras. Compra solo en tiendas virtuales oficiales: Es preferible adquirir artículos en plataformas certificadas que además cuenten con el respaldo de marcas reconocidas.

Es preferible adquirir artículos en plataformas certificadas que además cuenten con el respaldo de marcas reconocidas. Verifica los métodos de pago y opciones de envío: Algunas plataformas ofrecen opciones sin tarjetas como transferencias bancarias o un código a través de un aplicativo. Además, es importante que averigües si es que el negocio cuenta con un plan establecido para las entregas de sus productos mediante delivery.

Algunas plataformas ofrecen opciones sin tarjetas como transferencias bancarias o un código a través de un aplicativo. Además, es importante que averigües si es que el negocio cuenta con un plan establecido para las entregas de sus productos mediante delivery. Consulta si la tienda cuenta con soporte al cliente: Si por alguna razón ocurriese algún imprevisto, el servicio al cliente de la plataforma en la que compraste será capaz de resolver tus dudas, quejas o consultas de manera rápida.

5 notas sobre ciberseguridad que te ayudarán

