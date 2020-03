Google te ayuda cómo realizar exitosamente el teletrabajo durante cuarentena por coronavirus

La compañía de Mountain View ha elaborado un listado para elaborar un plan de teletrabajo. ¿Estás trabajando en tu casa cumpliendo la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno? Muchos países están realizando sus labores en el hogar a fin de evitar atrasos en su trabajo; sin embargo, para varios esta es su primera vez. Es por ello que Google ha compartido una serie de consejos para tenerlos en cuenta siempre.

Si has adoptado la modalidad de teletrabajo y no sabes cómo empezar a trabajar de manera ordenada, debes conocer cuáles son las cosas que debes hacer y cuáles nunca realizar a fin de no compartir información privada con los demás.

Google explica que las medidas “son algunas de las mejores prácticas para fomentar la colaboración cuando sus equipos se encuentran trabajando de forma remota”. ¿Qué es lo que puedes hacer?

Google te brinda una serie de herramientas para que trabajes de forma online y compartida con todo tu equipo. (Foto: Google)

Configure su espacio de trabajo

Google menciona que, para proteger tu equipo y documentos de trabajo, deberás realizar las siguientes configuraciones en tu computadora:

Cree un alias de equipo para mantenerse en contacto fácilmente. Una lista de correo electrónico que incluye a todos los miembros de su equipo le permite compartir información rápidamente, y una sala de chat se puede usar para discusiones más rápidas.

Verifique los permisos para compartir documentos importantes para que los colaboradores puedan editar y comentar según sea necesario. Incluso podría considerar crear una unidad compartida donde su equipo pueda almacenar, buscar y acceder a archivos desde cualquier dispositivo.

Programe reuniones para que pueda mantenerse en contacto. Configure invitaciones de calendario, cree una agenda con anticipación y adjunte documentos relevantes a la invitación. También es una buena idea asegurarse de que todos estén familiarizados con las videoconferencias.

Mantenga reuniones diarias para mantenerse conectado con sus compañeros de trabajo. Trabajar en casa puede ser aislado para algunos, y la videoconferencia es una excelente manera de mantener a las personas comprometidas.

Comparta objetivos y actualizaciones regularmente. Ya sea a través de un grupo de chat o en un documento compartido que todos actualizan, un registro de lo que se está logrando es una excelente manera de sentirse conectado, mantener a todos actualizados y hacer un seguimiento de los elementos de acción.

Continúe practicando una buena etiqueta en el lugar de trabajo. El hecho de que su equipo no esté en la oficina no significa que no estén ocupados. Consulte los calendarios antes de programar reuniones y, cuando se comunique por chat, comience preguntando si es un buen momento para hablar. También puede informar de manera proactiva a sus compañeros de trabajo sobre su propia disponibilidad configurando las horas de trabajo en el Calendario.

No pases todo el día en video. Hay muchas herramientas a su disposición para mantenerse en contacto con su equipo, ya sea una sala de chat, un documento compartido, una breve encuesta o una llamada de conferencia rápida . Elija lo que funciona mejor, especialmente si está compartiendo una conexión a Internet.

Encuentre la configuración adecuada para usted. Es posible que deba probar algunas configuraciones diferentes antes de descubrir cómo mantenerse enfocado y no distraer a los demás.

Recuerda que la medida que adoptó el gobierno peruano, cuarentena obligatoria, implica a que las personas no deban salir de casa. Es por ello que, como una medida más radical, se realizará un ‘toque de queda’ desde las 8 p.m. hasta las 5 a.m.

