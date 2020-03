¿Te han etiquetado en patear el papel higiénico o en publicar tu foto de pequeño? Como parte de la distracción de la cuarentena a fin de evitar la propagación del coronavirus en todo el mundo, muchas personas no solo han buscado distracción jugando en sus dispositivos móviles, mirando sus redes sociales, abriéndose Tik Tok, visualizar series o películas, sino también creado una cadena de retos que circulan en Instagram.

¿De qué tratan estos retos? Es bastante simple. Todo parte por colgar una foto o video en tus historias de Instagram en la que estés realizando una determinada actividad y en ella deberás etiquetar a tres personas a fin de invitarlas a realizar lo mismo. Nada más.

Este otro usuario deberá subir la imagen o contenido multimedia que se le pida y volver a etiquetar a tres personas más para que cumplan el reto. Tal ha sido el éxito que diversos artistas se han sumado a la causa mientras aguardan en casa por la cuarentena del coronavirus.

Sin embargo, esto puede generar estrés a cualquier persona. ¿Cómo evito recibir este tipo de notificaciones? ¿Habrá algún método para que otra persona no me etiquete?

Aprende cómo desactivar las notificaciones para evitar recibir retos de tus amigos en Instagram. (Foto: Captura)

Si bien Instagram le falta una función para evitar que te etiqueten en una historia, existe un sencillo truco para que tus amigos nunca más te inviten a esos retos interminables como el de realizar 10 toques con el papel higiénico o poner tu foto de pequeño.

Para ello deberás ingresar a tu perfil de Instagram y dirigirte a la sección de Configuración. Allí observarás el apartado llamado Notificaciones. Pulsa sobre ella y encontrarás el botón de “Silenciar notificaciones push”, actívala y listo.

Desde ese momento en que las personas que te etiqueten en sus historias no sabrán que no recibirás ninguna alerta sobre los retos. Trata de desactivar la opción cuando pase no solo el periodo de cuarentena por coronavirus, sino también la racha de nóminas en todo el mundo.

