Las calles de la urbe que suelen estar repletas de ciudadanos ahora lucen vacías y la muestran como una “ciudad fantasma". El gobernador Andrew Cuomo, en este marco, detalló que el futuro podría ser “catastrófico”, refiriéndose a que el virus aún no llega a su pico máximo. El número de fallecidos casi se ha duplicado en tres días en Nueva York.

Por si ya no fuera bastante el golpe, Nueva York registró hasta el martes 7 de abril, la espeluznante cifra de más de 138,836 casos y 6,268 muertos, 779 en 24 horas. Los porcentajes arrojan que la ciudad aglomera al 45% de todos los decesos que hay en Estados Unidos y el 42% de diagnosticados con el letal virus.

“No hay respiradores. Punto”, declaró el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, del Partido Demócrata. En ese marco indicó que buscarán comprarles respiradores a China y, si en ese caso no alcanzaran, firmará un Decreto Supremo para que las clínicas los entreguen para el uso ciudadano. “Se los devolveré o les pagaré por ello”, dijo Cuomo. “No voy a dejar que la gente muera porque no hemos redistribuido los respiradores”, cerró.

Las predicciones no son las mejores

El presidente Donald Trump reveló en conferencia de prensa que la pandemia del coronavirus podría alcanzar su punto más alto en las próximas dos semanas y que esas serán las más difíciles y dolorosas.

A pesar que el aislamiento social continuará, el mandatario explicó que proyecta de 100 mil a 240 mil muertes en el país debido al coronavirus, cifras que superarían a las 53 mil que dejó la Primera Guerra Mundial en el país norteamericano.

“Quiero que todo estadounidense esté preparado para los días oscuros que nos aguardan”, dijo Trump. “Serán dos o tres de las semanas más duras que haya vivido el país. Perderemos a miles de personas”.

En el peor de los casos el número de fallecidos se acercaría a las 291 mil bajas sufridas en los campos de batalla de la segunda guerra mundial.

“No hay panaceas”, dijo Birx. “No hay vacunas ni remedios mágicos. Solo las conductas. Cada una de nuestras conductas, que se traducen en algo que altera el rumbo de esta pandemia viral”.

Anthony Fauci, médico especializado en inmunología, dijo que las cifras eran “aleccionadoras” y exhortó a la población a “pisar el acelerador” de los esfuerzos colectivos de mitigación.

“Seguimos viendo que aumentan las cifras”, dijo Fauci. “No podemos caer en el desaliento por ello porque la mitigación funciona y funcionará”.

Los servicios de policía y ambulancias quedaron saturados por la crisis y casi una cuarta parte de los trabajadores de emergencias se ausentaron por enfermedad, de acuerdo con los bomberos. En total, 2,800 miembros del Departamento de Bomberos se reportaron enfermos. Mientras, también están mal de salud 950 de los 4,300 empleados del servicio de emergencias.

Casi 16% del personal uniformado de la policía está enfermo. Más de 1.000 agentes han dado positivo al Covid-19.

Las autoridades están improvisando hospitales en diversas instalaciones, incluyendo Central Park, el Centro de Convenciones Jacob K. Javits, una terminal para cruceros y un complejo deportivo.

Trump ha estado minimizando el riesgo del coronavirus en el país desde el inicio.

En El Bronx, las concentraciones más altas están en los vecindarios de Hlighbridge, Morris Heights, Morrisania, Parkchester y Westchester Square.

En Brooklyn, las zonas con más de 300 casos incluyen Williamsburg, Crown Heights, Flatbush, Kensington, Borough Park y East New York, entre otros.

En Queens, las áreas más contagiadas son Jamaica, Pomonok, Forest Hills, Rego Park y Jackson Heights.

Catedral de Nueva York se convierte en hospital

La iglesia de la ciudad de Nueva York, conocida como la catedral gótica más grande del mundo, podrá atender al menos a 200 pacientes durante el brote de coronavirus, informaron autoridades eclesiásticas al New York Times.

El vasto interior de la catedral de San Juan el Divino (Cathedral of St. John the Divine) en Manhattan estaba vacío el lunes. Las miles de sillas que normalmente están bajo su alto techo fueron retiradas para dar lugar a un hospital de campaña para pacientes de coronavirus.

Fuentes de la catedral dijeron el lunes que su nave de 600 pies (182 metros) de largo y su cripta subterránea igualmente grande se convertiría en un hospital de emergencia como parte de la lucha contra la pandemia.

Nueve tiendas médicas con clima controlado capaces de albergar un total de al menos 200 pacientes serán erigidas dentro de la catedral a finales de la semana, dijo al Times el reverendo Clifton Daniel III, el decano de la catedral.

“Lo último como esto fue la pandemia de gripe en 1918, pero el mundo era diferente entonces y no creo que usaran la catedral de esta manera”, dijo Daniel al New York Times.

“La mayoría de los cementerios no tienen unidades de refrigeración para una pandemia. Entonces, el problema más grande ahora es que no tenemos almacenamiento refrigerado para mantener los cuerpos aquí por largos períodos”.

Así lo señala Tassi, quien preside la Asociación de Cementerios del Estado de Nueva York y trabaja desde hace 23 años en el sector.

Las funerarias también están rebasadas, y las autoridades han enviado decenas de morgues móviles o tráilers con refrigeración a hospitales y otros puntos de la ciudad para evitar que los cadáveres se acumulen sin un lugar que los reciba, como ha ocurrido en otros países golpeados por el virus.

“Nunca he visto algo así en toda mi vida, esta cantidad de personas que pueden fallecer en un período tan corto”, le dice Tassi a BBC Mundo. “Ni en el 11-S teníamos el número de cuerpos que tienes con esto”, sostiene en referencia a los atentados de 2001 en la ciudad.

Las solicitudes de servicios en los cementerios de Nueva York se han disparado debido a la pandemia de coronavirus covid-19.

La bolsa de valores inicia su caída

Wall Street abrió este miércoles con todos sus índices principales en rojo y con pérdidas del 3,67 % y cerca de 800 puntos en el Dow Jones, por el miedo y la incertidumbre de los inversores a lo que depara económicamente el segundo trimestre, especialmente después de que el presidente Donald Trump advirtió de que las próximas dos semanas “van a ser dolorosas” en relación a la crisis de la COVID-19.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el principal indicador del parqué neoyorquino retrocedía 804,05 puntos concretamente, situándose en 21.113,11 enteros, y lastrado especialmente por grandes cotizadas como American Express (-5,87 %) y Boeing (-5,85 %).

El mercado de Nueva York, que ayer cerró su peor primer trimestre de la historia, abría así con importantes pérdidas mientras los inversores se temen lo peor de cara al segundo trimestre del año, a pesar de que esta semana algunos analistas apuntaban a que el mercado podría haber tocado fondo y haberse situado en una “zona de resistencia”, aunque una recesión es “esperable”.

Hasta el momento, Estados Unidos se ha convertido en el país más afectado por el patógeno y cuenta ya con 189.633 casos y 4.081 muertes por COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.E

Estados Unidos está en plena explosión de la enfermedad y ya supera los 300,000 casos y los 8,000 decesos. “Esta probablemente será la semana más dura. Habrá muchos muertos”, advirtió Trump, al admitir que el país está entrando en un “periodo que será muy horroroso”.

El estado de Nueva York, epicentro de la crisis en Estados Unidos, tuvo su peor jornada el sábado con 630 muertos en un día.

El problema de las ratas

“La gente no está dejando comida y basura afuera, así que no están siendo atraídas”, dijo al New York Times Katy Hansen, vocera de los Centros de Cuidado Animal de la Ciudad de Nueva York

Las ratas estarían buscando otros puntos para abastecerse. Es posible que en lugar de ir a los basureros de restaurantes y edificios comerciales se desplacen a sectores residenciales, donde la producción de basura ha cambiado menos.

Otra posibilidad es que las ratas cambien de comportamiento y sean más agresivas a la hora de buscar alimentos. Es posible que existan más peleas entre los animales.

Una mujer llega en ambulancia al Hospital Wyckoff en la sección Bushwick de Brooklyn en Nueva York





Nueva York es el epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos y el mundo.

