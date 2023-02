WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo, incluso son muchos los que la usan no solo para decirse los buenos días, sino también para enviar documentos, stickers, GIF y otros. Sin embargo, su más cercano competidor es WhatsApp Plus .

En la actualidad WhatsApp Plus ya se encuentra en la versión V25.20, específicamente la de Yessimods. Esta no solo trae una serie de características distintas a WhatsApp normal, sino que trae nuevas funciones como la información de quién nos bloqueó, además no hay problemas al ver los estados.

Para poder descargar esta APK debes darle los permisos correspondientes a tu terminal Android a fin de que no haya ningún tipo de problema. Recuerda que dependerá de cada usuarios si desea o no usar WhatsApp Plus ya que WhatsApp normal podría sancionar tu cuenta.

Descargar APK de la última versión de WhatsApp Plus: febrero 2023

Lo primero que debes hacer, en caso uses WhatsApp normal, es realizar una copia de seguridad.

Tras ello desinstala WhatsApp normal de raíz para que no interfiera en la instalación de WhatsApp Plus.

En ese instante descarga la última versión del APK de WhatsApp Plus para febrero 2023. Usa este enlace .

. Cuando lo tengas, debes darle a Google Chrome la función para instalar apps de terceros.

Ahora presiona en “Instalar” en WhatsApp Plus.

En ese instante solamente debes esperar a que se complete todo.

Ahora coloca tu número de celular y código de verificación.

Cuando logres llegar a la ventana principal, podrás empezar a chatear con todos tus amigos sin problema alguno.

Recuerda que WhatsApp normal puede darse cuenta si usas demasiadas funciones de WhatsApp Plus al mismo tiempo.

Esta es la última versión de WhatsApp Plus V25.00 que ya puedes tener en tu smartphone Android. (Foto: WhatsApp)

Novedades de WhatsApp Plus V25.20 última versión del APK

Según información de los mismos creadores de WhatsApp Plus V25.00, se arreglo la falla en algunos dispositivos que no podían recibir ni enviar mensajes de texto.

También ya puedes saber quién te ha bloqueado en WhatsApp, algo que no estaba presente.

Además se arreglaron algunas funciones que no eran compatibles en varios dispositivos que tenían Android 6.0.1 en el que saltaba error cuando ingresabas a WhatsApp Plus.

Tampoco generará más problema para aquellas personas que suben o miran los estados de sus amigos. No hay cierre de WhatsApp Plus.

Por qué no debes usar el APK de WhatsApp Plus

Si bien WhatsApp Plus es una aplicación completamente modificada, a veces tiende a fallar o algunas funciones están incompletas. De igual forma puedes sufrir un posible baneo o suspensión de cuenta por parte de WhatsApp de Meta.

Otro motivo por el que debes tener bastante cuidado al usar WhatsApp Plus es que no tienes el cifrado de extremo a extremo, por lo que tu cuenta podría ser vista por terceros.

5 trucos de WhatsApp que WhatsApp Plus no tiene

Cambiar eliminar para ti por eliminar para todos: Ahora cuando borres un mensaje y en caso hayas elegido borrar para ti, podrás revertir esa opción y pulsar, en su lugar, eliminar para todos. De esa manera ninguno de los dos podrá leer ese mensaje.

Síguenos en nuestras redes sociales: