WhatsApp está agregando diversidad de funciones en su plataforma para smartphones, pero WhatsApp Plus quiere llevarle la delantera. Pese a que muchos todavía no pueden usar el APK, por posibles baneos en su cuenta, hoy te daremos el enlace para que puedas tener WhatsApp Plus Rojo en tu móvil.

Este APK tiene diversas funcionalidades, desde la posibilidad de poder evitar que alguien te vea escribiendo, hasta poder descargar los estados, las fotos de perfil, entre otras cosas, de tus amigos sin que ellos lo sepan. ¿Cómo puedo obtener WhatsApp Plus Rojo ?

Pues es bastante sencillo. Recuerda usar el APK con precaución ya que a veces la app perteneciente a Meta puede suspender tu cuenta una hora o simplemente dejarla sin funcionar permanentemente.

Descargar WhatsApp Plus Rojo: última versión del APK

Lo primero que debes hacer será eliminar todo rastro de WhatsApp de tu smartphone.

Para ello no solo desinstales la aplicación, sino también ingresa a tus carpetas internas.

Anda a Android, Media y si hay un archivo llamado “Com.WhatsApp” deberás eliminarlo.

Ahora solo debes descargar WhatsApp Plus Rojo usando este enlace .

. Cuando tengas el APK simplemente instálalo. Deberás darle todos los permisos correspondientes a tu smartphone.

Una vez hecho todo eso ya podrás usar WhatsApp Plus Rojo.

Coloca tu número de celular y el código de verificación.

Ahora debes ir a Configuración Plus en Ajustes.

Dirígete a Temas, Descargar Temas y elige el color rojo.

Una vez que lo tengas, aplícalo a la app y ya tendrás WhatsApp Plus Rojo.

