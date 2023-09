WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones con mayor número de usuarios en todo el mundo. A través de ella puedes chatear con quien desees con solo tener su número registrado en tu celular, pero a veces no tiene las mismas funciones que WhatsApp Plus , el APK que causa sensación en algunas personas.

En la actualidad existen dos versiones, WhatsApp Plus V17.51 y WhatsApp Plus V17.52 . Pese a que ambas tienen diferencias no tan notables, siempre es bueno tener el APK más reciente para que así cuentes con las más recientes novedades.

Por ejemplo, en el APK se han añadido herramienta como la opción de mandar videos con audio o videomensajes, además de editar tus mensajes en caso te hayas equivocado, entre otros.

Descargar WhatsApp Plus V17: descargar última versión del APK

Los pasos correctos que debes hacer es realizar una copia de seguridad de WhatsApp normal.

Tras ello, deberás eliminar la aplicación y evitar que haya quedado algún tipo de archivo.

Para ello revisa si tienes en tu almacenamiento interno algo con el nombre de WhatsApp.

Ahora descargar el APK de WhatsApp Plus. Puedes hacerlo mediante estos enlaces: WhatsApp Plus V17.51 o WhatsApp Plus V17.52 .

o . Una vez que obtengas el programa en tu móvil, dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalarlos.

Ahora coloca tu número de celular, código de verificación y tu nombre.

Con ello habrás completado todo y listo, habrás accedido a cualquiera de los dos WhatsApp Plus V17.

Recuerda siempre mentenerte actualizado ante cualquier cambio o la más reciente APK, misma que es posible que salga en los próximos días.

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.

Síguenos en nuestras redes sociales: