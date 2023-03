Si has descargado la aplicación de WhatsApp Plus V17.30 , esta ofrece la nueva función antibaneo. Sin embargo, algunas personas han sido sancionadas o suspendidas por no utilizar bien el APK o por hacer algo que, en realidad, era ilegal.

Es por esa razón que hoy te brindaremos en MAG todos los detalles para que nunca más WhatsApp te llegue a suspender la cuenta ni de manera temporal ni tampoco de forma manera permanente. ¿Quieres saber qué debes hacer?

Recuerda que este truco solo funciona con la aplicación más reciente de WhatsApp Plus, la V17.30 , de lo contrario, si tienes la versión de Yessimods, esta no tendrá ningún tipo de salvación. Sigue todos los pasos.

Cómo evitar que te baneen en WhatsApp Plus V17.30

Lo primero será desactivar todas las funciones exclusivas que trae WhatsApp Plus V17.30

Para ello nos vamos a Plus configuraciones, y allí ingresamos a privacidad y seguridad, y deshabilita todas las funciones que vienen preconfigurardas en el APK.

Eso quiere decir que ya no podrás ver los estados cuando quieras ni mucho menos descarlos, además de guardar las fotos y videos que solo se ven una vez, subir estados de más de 30 segundos, entre otros.

Estas son las configuraciones que debes hacer en WhatsApp Plus para evitar que te baneen la cuenta. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Luego otro punto al que debes acudir es Universal. Allí también verás algunas opciones activadas. Simplemente apágalas.

En el caso de pantalla principal simplemente debes cerrar todos los switch como separar los grupos por chats invididuales, desaparecer el botón de wifi, el de cómo cambiar el tema oscuro, etc.

En caso tengas temas descargados en WhatsApp Plus o le hayas colocado un skin, lo mejor será eliminarlo y pulsa en restablecer las preferencias. De igual forma si has decidido cambiar el color del APK, restauralo de inmediato.

Si deshabilitas todos los botones que hay en WhatsApp Plus, WhatsApp no detectará que estás usando un Mods o APK.

Recuerda que si esto no funciona, debes descargar la versión oficial de WhatsApp para evitar seguir perdiendo tus conversaciones.

