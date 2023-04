WhatsApp no solo está ganando gran terreno en los celulares de todo el mundo, sino que varios usuarios tienden a descargar una APK modificada llamada WhatsApp Plus : misma que te permite tener muchas funciones exclusivas que no están en la aplicación perteneciente al conglomerado de Meta. ¿Ya la instalaste?

Sin embargo, al momento de querer instalar WhatsApp Plus V28.20F nos salta un mensaje de que es un virus y que no podemos terminar el proceso, como consecuencia, no podemos tener el APK. ¿Cómo lo soluciono? Pues es bastante sencillo.

Cabe precisar que este error de instalación es detectado por el mismo Google Play, es por esa razón que suele ser bastante precisa al momento de que intentas instalar cualquier tipo de APK, sea WhatsApp Plus u otra.

Cómo evitar que detecte virus cuando instalo WhatsApp Plus V28.20F

Lo primero que debes hacer será ingresar a Google Play.

Allí pulsamos nuestra foto de perfil.

Debemos pulsar en “Play protect”.

Allí veremos un mensaje que dice que nuestras aplicaciones están protegidas.

Simplemente pulsamos sobre la rueca que se encuentra en la esquina superior.

Ese problema de WhatsApp Plus genera a que no se pueda instalar el APK. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora solo debes desactivar la pestaña de “Analizar las apps con Play protect” y “Mejorar la detección de apps dañinas”.

Una vez hecho eso, debes volver a instalar el APK de WhatsApp Plus V28.20F.

Ahora sí se podrá instalar con normalidad y sin ningún tipo de error.

Para poder obtener el APK de WhatsApp Plus V28.20F puedes seguir este enlace .

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp Plus? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

