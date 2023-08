WhatsApp sigue realizando diversos cambios dentro de su aplicación de mensajería rápida. En la actualidad puedes añadir una nueva cuenta sin la necesidad de clonar la app o tener otro dispositivo aparte, además de crear tus stickers utilizando la famosa inteligencia artificial. Sin embargo, varios prefieren utilizar WhatsApp Plus V40.24 .

Cabe precisar que WhatsApp Plus V40.24 tiene algunas funciones que WhatsApp normal no tiene. Pese a que esta todavía no cuenta con el actual diseño de la app de Meta, hoy te enseñaremos todos los trucos que puedes realizar con el APK.

Eso sí, siempre es bueno chequear qué versión del APK tienes en tu smartphone y comprobar si está actualizado para evitar posibles baneos de parte de Meta.

Trucos que puedes realizar en WhatsApp Plus V40.24

Cambiar de color: Para poder cambiar de color simplemente debes irte a WhatsApp Plus, luego pulsar los tres puntitos de la esquina superior e ir a Configuración Plus. Una vez dentro solamente dirígete a General y Color. Empieza a jugar con las diversas alternativas y listo.

Programas mensajes: Solo debes ir a los Ajustes de WhatsApp Plus y allí ubicarás el botón de Programas mensajes. Escribe tu texto, selecciona el usuario al que deseas enviárselo y luego la hora. Cuando transcurra el tiempo, tu sms habrá sido mandado.

WHATSAPP | Recuerda que debes tener siempre la última versión de WhatsApp Plus para poder realizar estos trucos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Saber quién te ha bloqueado: También debes pulsar los tres puntitos de la esquina superior y allí verás la opción de conocer quién te ha bloqueado en WhatsApp. Eso sí, solo verás la información luego de instalado el APK.

Descargar Temas: Si quieres darle un toque bastante divertido a WhatsApp Plus, solo debes ir a Ajustes, Plus Configuración y allí seleccionar en Temas. Descarga el que más te guste ya que hay diseños para todos los gustos. Eso sí, el hacer implicará que también se unan los anuncios.

