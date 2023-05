Una imagen vale más que mil palabras. Si no sueles compartir grandes discursos en eventos o celebraciones y te preocupa no saber expresar tus sentimientos este 14 de mayo por el Día de la Madre , no hay mejor opción que enseñar una foto que muestre todo tu amor hacia ella y compartirlo a través de tus estados WhatsApp .

Solo basta acceder al apartado “Estados” dentro de la app de mensajería y elegir una imagen con una frase o diseño que más te guste, de esta manera, no solo tu mamá verá el detalle, sino todos los contactos que tengas agregados en WhatsApp, por lo que es una forma bonita de demostrar cuánto la quieres.

En ese sentido, en MAG hemos recopilado las mejores imágenes por el Día de la Madre para que elijas la que más se ajuste con tus emociones, ya sean con frases emotivas, reflexivas e incluso divertidas. Mira aquí estas fotos y escoge la que desees.

Imágenes para compartir en estados de WhatsApp por el Día de la Madre

Si eres una persona de pocas palabras, pero aún así deseas demostrarle a tu mamá cuánto la quieres, puedes recurrir a imágenes con dedicatoria y sorprenderla este 14 de mayo. Te mostramos una recopilación de las mejores fotos.

Una imagen vale más que mil palabras en el Día de la Madre. (Foto: Pinterest)

Usa una frase que identifique a tu mamá en el Día de la Madre. (Foto: Pinterest)

Día de la Madre al estilo Flork. (Foto: Pinterest)

Dedícale a tu mamá un bonito mensaje por el Día de la Madre. (Foto: Pinterest)

Imágenes con frases bonitas por el Día de la Madre. (Foto: Pinterest)

Imágenes bonitas por el Día de la Madre. (Foto: Pinterest)

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: