Cuánto ocupan las descargas de películas y series de Disney Plus en tu celular ¿Vas a descargar películas y series de Disney Plus, pero no tienes mucho espacio en tu celular? Conoce cuántos megas pesan.

¿Tienes Disney Plus en tu celular? Conoce cuánto pesan las películas y series si las descargas. (Foto: Disney+) Redacción Mag Disney Plus se ha sabido ganar el corazón de muchas personas alrededor del mundo. Aunque en Latinoamérica recién llegó el 2020, son varios los que se han suscrito para así acceder al contenido clásico y nuevo de la plataforma del ratón Mickey. Sin embargo, si eres una de las personas que ha pagado por un mes o un año, existe ciertos límites para poder visualizar todo tu contenido. ¿Sabes cuánto ocupa realmente la descarga de los capítulos de tus series o películas de Disney Plus en tu celular? MÁS INFORMACIÓN: Disney Plus: cómo descargar la aplicación en tu celular Huawei Si bien muchos no tienen noción de eso, debes saber que si tu smartphone tiene un límite de espacio bastante ínfimo, como 32 GB, entonces esto es lo que tienes que tomar en cuenta de inmediato. Cabe precisar que solo podrás descargar películas y series de Disney Plus si eres un suscriptor, de lo contrario no podrás ni siquiera acceder al contenido de la aplicación. CUÁNTO PESAN LA DESCARGA DE PELÍCULAS Y SERIES DE DISNEY PLUS Según la web xatakamovil indica que hay una serie de pesos distintos en cuanto a la duración de una serie o película de Disney Plus. Para ello te dejamos este cuadro: CAPÍTULO DE SERIE CORTO: 788 MB máximo o 163 MB mínimo

