¿Donald Trump usó Google Translate para sus tuits contra la inmigración?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es sumamente activo en Twitter y recientemente compartió un mensaje en el que seguía dejando clara su postura con respecto a la inmigración latinoamericana. Lo curioso es que los críticos del mandatario indicaban que el texto parecía redactado con la ayuda de Google Translate.

El mensaje en cuestión era un cartel escrito en español que llevaba como título "No más" e indicaba lo siguiente: "No más falso asilo. No más detener y soltar. No más entrada ilegal en Estados Unidos".

Si bien es cierto que el texto podía entenderse, este llamó la atención de muchos usuarios de Twitter, debido a que el español empleado en la redacción era algo rudimentario.

Google Translate ha ido refinando sus traducciones con el paso de los años, pero todavía es frecuente ver resultados similares al texto de Trump al usar la herramienta. Pese a ello se debe insistir en que es imposible de comprobar que el líder político o sus asesores hayan recurrido directamente al traductor de Google.

Más allá de lo anterior, la situación ha hecho que los críticos de Donald Trump mencionen la posibilidad de que el presidente estadounidense no tuviera un verdadero equipo de traducción.

Bastante duros han sido los comentarios del portal Remezcla.com, dedicado a la comunidad latina de Estados Unidos. Dicho medio le dedicó un airado artículo a Trump y su supuesto uso de Google Translate, recogiendo comentarios generados por la publicación del mandatario en Twitter.