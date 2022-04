WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo siempre trae novedades, tanto en sus configuraciones como las nuevas versiones para actualizar nuestras conversaciones. Se trata del WhatsApp Plus y aquí te explicamos cuál es el link para descargar WhatsApp plus, cómo descargar WhatsApp plus original y cómo se instala el APK.

WhatsApp Plus ya se encuentra en la versión 19.60. Al ser una APK, existe un riesgo para el usuario; sin embargo no hay reportes por fallas o seguridad hasta el momento. WhatsApp Plus no es una aplicación oficial, por lo tanto hay que tomar en cuenta que pueden presentarse fallas, bugs o incluso vulneración de datos: Quedará al criterio de cada uno de los usuarios en descargar o no la APK.

CÓMO DESCARGAR LA APK DE WHATSAPP PLUS 19.60

Para acceder a la última versión de APK WhatsApp plus sin anuncios, únicamente tienes que descargar la actualización más reciente de la aplicación. Hay que recordar que para descargar WhatsApp plus, debes desinstalar previamente la aplicación original de WhatsApp.

Elimina la aplicación original de WhatsApp

Descarga el APK de la plataforma en cualquier página donde esté disponible

Otorga los permisos Chrome para poder instalarlo

Si no se puede descargar, dirígete a ajustes, aplicaciones y en caso de ver alguna aplicación que diga WhatsApp pero sin el logo, elimínala

Vuelve a descargarla y dar de alta tu número de celular.

DÓNDE DESCARGAR WHATSAPP PLUS 19.30

NOVEDADES WHATSAPP PLUS 19.60

En la última actualización de WhatsApp plus 19.60 podrá tener cabezas de chat como la aplicación Messenger, para activar esta opción vaya a Configuración de WhatsAppPlus > Configuración universal > Activar cabezas de chat.

como la aplicación Messenger, para activar esta opción vaya a Configuración de WhatsAppPlus > Configuración universal > Activar cabezas de chat. Al igual que todas las demás copias de WhatsApp Plus, podrás controlar más tu privacidad , como controlar quién te llama, ocultar tu estado en línea, ocultar tu estado de escritura, evitar que otros eliminen tus mensajes y eliminar la segunda marca.

, como controlar quién te llama, ocultar tu estado en línea, ocultar tu estado de escritura, evitar que otros eliminen tus mensajes y eliminar la segunda marca. WhatsApp Plus 19.60 tiene una tienda de temas única , que tiene muchos temas diferentes para WhatsApp Plus, puede elegir entre ellos y aplicarlos a su app.

, que tiene muchos temas diferentes para WhatsApp Plus, puede elegir entre ellos y aplicarlos a su app. Puede personalizar la interfaz de las llamadas, hay muchos temas para modificar las llamadas que recibimos por WhatsApp Plus.

WhatsApp Plus 19.60 trae una serie de mejoras en su plataforma, como nuevos temas. (Foto: WhatsApp Plus)

