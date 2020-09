Tal y como se anunció, eFootball PES 2021 Season Update salió al mercado para el deleite de los fanáticos del fútbol virtual. Gracias a Konami tuvimos la oportunidad de jugar este título en su versión para PS4 (aunque también se encuentra disponible para Xbox One y PC) y aquí compartimos nuestras impresiones. Para empezar, y pese a que recalcaron que se trata de una “ entrega independiente ”, no se siente muy distinto a PES 2020 ya que lo tomaron como base para su realización. Dicho esto, las pequeñas mejoras que presenta lo hacen agradable tanto para el jugador casual como el “pro player”.

Modos de juego

Como mencionamos líneas atrás, al tomar como base a eFootball PES 2020, la mayoría de modos de juego en esta entrega que curiosamente conmemora el 25 aniversario de la franquicia son los mismos y te aseguran horas de diversión si quieres jugarlo en solitario (el clásico partido de exhibición, el modo entrenamiento o torneos como la EURO 2020, exclusivo de eFootbal PES 2021 Season Update con todas las selecciones participantes licenciadas para que escojas la que mejor te plazca) o con un amigo (tanto en el modo local o en línea).

Liga Master

Sin duda, la estrella de eFootball PES 2021 Season Update. Lo interesante es que ni bien comiences este modo te sumergirás casi de inmediato con interesantes cinemáticas que le impregnarán cierto aire de realismo a tu carrera en el fútbol virtual. Conocer a tus nuevos jugadores, establecer objetivos con la directiva, presentar tus flamantes adquisiciones con la prensa son solo algunas de las cosas que podrás hacer en esta nueva entrega de la saga Pro Evolution Soccer.

Otro detalle que vale la pena destacar es que el juego de Konami te permite entrenar a tu primer equipo con el equipo juvenil del club que manejes, permitiéndote alinear a lo mejor de tu plantilla para afrontar los partidos de la cada vez más exigente Liga Máster. El nivel de detalles, el control sobre tu propia carrera futbolística, la posibilidad de personalizar cada aspecto a tu preferencia o escoger entre técnicos de la talla de Frank Lampard, Pep Guardiola o Ryan Giggs mejora notablemente nuestra experiencia dentro de las canchas virtuales.

Conviértete en Leyenda y myClub

Si bien no es tan inmersivo como la Liga Máster, este modo nos permite ver el desarrollo de nuestro jugador desde sus comienzos como un joven prodigio hasta llegar al primer equipo de su club. Aunque si eres de los que prefiere recordar la historia, también puedes jugar los Momentos Icónicos de cualquiera de los 16 cracks disponibles. En cuanto a myClub, no hay mucha diferencia con la versión del juego del año pasado ya que su principal atractivo siguen siendo los reclutadores, agentes y más que te permitirán tomar un mejor control de tu equipo.

Clubes, estadios, ligas y torneos exclusivos confirmados en eFootball PES 2021 Season Update

Equipos: Juventus, AS Roma, FC Barcelona, Bayern Munich, Manchester United, Arsenal, Schalke 04, Celtic, Rangers, Zenit St. Petersburg, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo, Vasco da Gama, Atletico Mineiro, Universidad de Chile, Colo Colo, River Plate, Boca Juniors, Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Sport Boys.

Ligas y torneos: UEFA Euro 2020; AFC Champions League; Liga inglesa y 2.ª Div de Inglaterra; Liga española y 2.ª Div. de España; Serie A TIM y Serie BKT (Italia); Ligue 1 Uber Eats y Ligue 2 BKT (Francia); Liga NOS (Portugal); Süper Lig (Turquía); Tinkoff Premier Liga (Rusia); Eredivisie (Holanda); Jupiler Pro League (Bélgica); 3F Superliga (Dinamarca); Scottish Premiership (Escocia); Raiffeisen Super League (Suiza); BRASILEIRÃO ASSAÍ 2020 y BRASILEIRÃO SÉRIE B 2020 (Brasil); Liga Profesional de Futbol (Argentina); Campeonato PlanVital (Chile), Liga BetPlay DIMAYOR (Colombia); CFA Super League (China); TOYOTA Thai League (Tailandia).

Estadios: Allianz Arena - Bayern Munich; Allianz Parque – Palmeiras; Allianz Stadium – Juventus; Arena Corinthians – Corinthinas; Arena do Gremio – Gremio; Camp Nou – Barcelona; Celtic Park – Celtic; De Kuip - PSV Eindhoven; El Monumental - River Plate; Emirates Stadium; Arsenal; Alberto J.Armando ‘La Bombonera’ - Boca Juniors; Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ - Allianza Lima; Estadio Beira-Rio – Internacional; Estadio Cícero Pompeu de Toledo - Sao Paulo; Estadio José Alvalade - Sporting CP; Estadio Mineirao – Cruzeiro; Estadio Monumental de Colo-Colo - Colo Colo; Estadio Sao Januario - Vasco da Gama; Estadio Urbano Caldeira – Santos; Gazprom Arena - Zenit St Petersburg; Ibrox Stadium – Rangers; Johan Cruyff ArenA – Ajax; Old Trafford - Manchester United; Saitama Stadium 2002 - Urawa Red Diamonds; St. Jakob-Park - FC Basel; Stade Louis II - AS Monaco; Stadio Olimpico - Roma & Lazio; VELTINS-Arena – Schalke 04, Wembley Stadium – Inglaterra.

¿Vale la pena o no eFootball PES 2021 Season Update?

Si bien Konami decidió centrar sus esfuerzos en el próximo lanzamiento de PES para las consolas de la nueva generación, no es sorpresa que eFootball PES 2021 Season Update se siente muy parecido a su predecesor, pero no deja de ser un buen juego para disfrutar tanto en solitario en modo offline como con los amigos en modo presencial u online. También es una buena despedida al conmemorarse su primer cuarto de siglo de vida antes que la saga deje el motor gráfico Fox Engine que usó para PS4, Xbox One y PC para dar paso al Unreal Engine, asegurando mejores visuales para su próxima entrega.

