Elianis Garrido siempre será recordada por su personaje de ‘La demonia’ en la historia de “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”. La actriz colombiana se puso en los zapatos de una de las antagonistas y no dudó en hacerle mucho daño a ‘Catalina Santana’ y a toda su familia.

La interprete de 33 años ha logrado gran reconocimiento internacional por su gran talento y esto la ha puesto en la mira de sus fanáticos que sienten mucha curiosidad por saber más sobre su vida personal, así que a través de sus redes sociales no dudan en hacerle diversas preguntas.

Por esta razón es que Elianis Garrido siempre utiliza su cuenta de Instagram para responder cada una de las preguntas de sus seguidores y una de las especificas ha sido por qué no tiene hijos, a lo que ella sin problema respondió, siendo una inquietud bastante personal.

¿QUÉ HA DICHO ELIANIS GARRIDO SOBRE SI QUIERE TENER HIJOS O NO?

Elianis Garrido inició su carrera en 2008 y cuenta con una basta experiencia actoral. Esto le ha dado la oportunidad de ser parte de diversas telenovelas colombianas y esto la ha mantenido completamente ocupada y aboca a su trabajo.

Elianis Garrido interpretó a Dayana, alias ‘La demonia’ y fue asesinada a manos de ‘La diabla’. (Foto: Instagram)

Debido a esto es que un usuario le cuestionó sobre este tema y le preguntó en qué momento sería madre, así que Elianis Garrido afirmó que su trabajo lo ha impedido.

“Porque he estado ocupada trabajando fuerte para que cuando los tenga no les falte nada”, además se refirió a la misma pregunta diciendo que no era necesario traer más niños al mundo ya que hay muchos “pasando trabajo como para traer más a sufrir. No se tienen hijos para cumplir a la sociedad”, señaló la presentadora.

“Tener hijos es un acto de amor y un compromiso de por vida, y yo, no me tomo los compromisos a la ligera”, insistió. Sin embargo, dejó la puerta abierta para en un futuro, quizá, tener su primogénito: “No tengo afán, vivo feliz y Dios sabe cuándo debe ser el momento”, puntualizó.

La actriz colombiano respondió ante los cuestionamientos sobre la decisión de tener hijos (Foto: Instagram)

También habló sobre la reciente operación a la que se ha sometido y que fue un proceso quirúrgico en su nariz, donde ya había sido operada en octubre del 2020.

“Mi inconveniente es que yo no cicatrizo muy bien. Tuve un problema con una hemorragia durante la cirugía y me hizo un queloide en la punta que es bastante doloroso y me dio una infección”, comentó Elianis en un video.

El pasado 9 de febrero, la famosa había mostrado una foto sin maquillaje y dijo que abrazaba sus imperfecciones. “Sin filtro esta soy yo con mis imperfecciones y con toda la critica que pueda recibir por mi nariz, ojos, cejas, uñas, mi cuerpo. Solamente yo sé lo que vivo”, puntualizó.