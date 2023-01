Existe un sencillo truco para que tus contactos no sepan que estás contestando un mensaje, pues cuando lo haces automáticamente aparece la palabra “Escribiendo...” en la parte superior del chat. Desde Mag te enseñaremos a ocultar o eliminar, pero desde ahora te diremos que no se trata de una función nativa de WhatsApp Messenger, este tipo de ajustes solo lo puedes conseguir en las versiones “no oficiales” del aplicativo, aunque no se recomienda que las instales porque Meta ya anunció que cerraría tu cuenta para siempre.

A través de WhatsApp solo puedes ocultar tu foto de perfil para ciertos contactos, tu estado “En línea”, el visto y otros elementos básicos, pero, aún no existe una opción que te permita quitar la palabra “Escribiendo...” cuando vas a contestar mensajes en una conversación personal o grupal. Por fortuna, hay una solución definitiva ante dicho inconveniente, lo mejor de todo es que no vas a tener que descargar aplicaciones de terceros o APKs “no oficiales”. Toma nota y sigue los pasos al pie de la letra.

CÓMO OCULTAR LA PALABRA “ESCRIBIENDO...” EN WHATSAPP

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de Apple.

Abre la aplicación y espera que alguien te envíe un mensaje. Cuando lo recibas despliega la barra de notificaciones, sección en donde se encuentra el WiFi, Bluetooth, datos móviles, etc.

Entre todos vas a observar el ícono del “modo avión”, presiónalo.

El celular se desconectará de todo, no podrás realizar ni recibir llamadas telefónicas y tampoco tendrás conexión a internet.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp, leer y responder (enviar) tus mensajes.

Finalmente, anda a la interfaz principal de tu celular y desactiva el "modo avión" para que vuelas a tener conexión a la red.

Automáticamente todos los mensajes que has enviado y se quedaron con el ícono del reloj, se enviarán y así es como puedes evitar que aparezca el “Escribiendo...”.

POR QUÉ DEBES BORRAR LA MEMORIA CACHÉ DE WHATSAPP

En primer lugar borrar la memoria caché de WhatsApp servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB.

Asimismo, eliminar el caché de la app también evitará a que la aplicación sufra errores o ciertos bugs.

De igual forma, en caso desees hacerlo, borrarás también ciertos archivos basura que solo han servido para la actualización o instalación de WhatsApp .

. Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.

Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.

Para eliminar la memoria caché deberás ir a Ajustes, Aplicaciones y buscar en WhatsApp.

