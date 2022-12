Es probable que por lo menos un electrodoméstico de tu hogar tenga el enchufe con tres patas, sin embargo, también es posible que no cuentes con un tomacorriente con ese tipo de entrada, lo que te obligaría a comprar un adaptador en una ferretería o romper la tercera “patita”, si piensas en esta última opción estarías cometiendo un grave error, ¿Quieres saber por qué es importante conservar la pastilla adicional? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Este enchufe lo encuentras en determinados artefactos electrónicos de la actualidad, como por ejemplo: televisores, refrigeradoras, lavadoras, etc., no obstante, su conexión es muy rara, pues hallar en tu casa un tomacorriente compatible con este tipo de entrada es algo inusual.

Es necesario destacar que el electrodoméstico todavía funcionará si has roto la pastilla, pues el equipo aún cuenta con dos clavijas de reserva que son suficientes para que recibe la cantidad de energía necesaria.

Esta es la razón por la que no debes romper la tercera pata de los enchufes

Diferentes medios especializados en tecnología, detallan que la tercera clavija se encarga de extender la vida útil de tus electrodomésticos, aparatos que no son nada baratos, ¿De qué manera los cuida? en temporadas pluviales los equipos electrónicos pueden ser sometidos a una sobretensión y quemarse.

La tercera pastilla, conocida como “Tierra”, cumple la función de trasladar toda la energía excedente al suelo y no directamente al electrodoméstico, provocando que el artefacto se desmagnetice y no tenga fallas a corto o largo plazo. En caso no tengas un tomacorriente con esa entrada, te recomendamos conservar la pata y adquirir un adaptador adicional que venden en cualquier ferretería, además, los especialistas recomiendan reemplazar los antiguos tomacorrientes por los modernos.

¿Qué es un ciclo de carga en los celulares Android?

El tiempo estimado de duración de una batería se mide por ciclos de carga, y este representa la cantidad de veces en que la batería se carga desde el 0% al 100%, por ejemplo: si cargas tu celular dos veces al día, la primera de 0% a 50% y la segunda de 50% a 100%, acabas de agotar un ciclo de carga.

El ciclo de carga es un indicador para saber cuánto tiempo puede durar la batería móvil. Además, complementando con el ejemplo anterior, no necesariamente la batería tiene que estar en 0%, tampoco importa las veces que lo cargues, si los valores suman 100% ya utilizaste un ciclo de carga adicional.

Es importante aclarar que una batería de 5 mil mAh o superior suele tener entre 300 a 500 ciclos de carga, sobrepasando esta cifra es probable que la energía se agote en cuestión de minutos o en un par de horas, incluso si se encuentra al 100%, asimismo, en el peor de los casos la batería se podría inflar, algo muy peligroso porque si explota generaría una reacción química que provoca fuego y correrías el riesgo de quemarte.

Síguenos en nuestras redes sociales: