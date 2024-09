El dispositivo, de gama media, puede ser un competidor frente a otros terminales que tienen similares características y precio. El ZTE nubia Focus 5G ofrece diversidad de funciones como 5G, la más reciente tecnología de comunicación, así como una cámara de 108 megapíxeles y un botón para que tomes las fotos que desees. ¿Será suficiente? Tuve la oportunidad de probar el equipo durante algunas semanas y aquí la review completa.

Qué tal es su diseño

El dispositivo viene con un chasis con diseño escarchado bastante peculiar y que llama la atención. En su tonalidad negra, verás esos puntos brillantes que, si lo pones al sol, se verán sin problema. Además, este está cubierto de plástico, por lo que siempre es bueno ponerle su case o capucha para que no se dañe.

Allí observamos un módulo de cámaras que no sobresale demasiado del cuerpo, pero que sí es gigante. Ocupa casi la mitad de la parte trasera del smartphone. Este es circular y en el encabezado se lee que tiene 108 megapíxeles.

En su tonalidad negra, verás esos puntos brillantes que, si lo pones al sol, se verán sin problema. (Foto: MAG)

De igual manera, en el marco del ZTE nubia Focus 5G no solo se encuentran los tradicionales botones de volúmen, el de encendido y apagado, sino también el puerto USB TIpo-C, los altavoces y un botón exclusivo para encender la cámara del terminal. Además, dispone de un botoncito para disparar rápidamente sin necesidad de pulsar la pantalla.

Esta particular acción me ha gustado bastante porque podrás tomar tus fotos en horizontal con versatilidad. La idea es que conviertas tu smartphone en una cámara profesional. Tampoco no hay que olvidar los bíseles de la pantalla.

Dispone de un botoncito para disparar rápidamente sin necesidad de pulsar la pantalla. (Foto: MAG)

La display no lleva esos marcos gruesos. Se aprecia que ZTE ha trabajado en mantener una pantalla más grande en un equipo de gama media. Se le incluye un pequeño orificio para la cámara frontal. Por lo demás, es bastante uniforme con las particularidades que ofrece.

¿Tendrá buena resolución la pantalla?

La display del ZTE nubia Focus 5G es de 6.6 pulgadas. Más que suficiente para un gama media. Esta ocupa el 84.4% del total de la fachada, por lo que se mantiene en el estándar de otros terminales similares. Asimismo, tiene una resolución que es capaz de moverse de 60 Hz a 120 Hz.

Viene con la tecnología IPS LCD. Si bien no llega con una OLED, los colores suelen no tener demasiado contraste. Por el contrario, tiende a ser un poco más frío de lo normal, aunque puedes cambiar ciertos toques a través de los Ajustes.

La display del ZTE nubia Focus 5G es de 6.6 pulgadas. (Foto: MAG)

Con respecto a la resolución, puedes visualizar tu contenido en una capacidad máxima de 1080 píxeles. No llega al 4K, aunque de por sí es más que suficiente. Te servirá bastante si piensas ver los videos de YouTube o tus series favoritas de Netflix. Esta es de 720 x 1612 píxeles.

Por otro lado, he notado que, si bien ofrece ciertos detalles en los negros, en los blancos también lo logra, pero con cierta falta de naturalidad. En ocasiones se pueden apreciar sombreados o con un poco de gris. Me ha gustado que los pequeños píxeles no se vean quemados alrededor del pequeño orificio de la cámara frontal.

La resolución del dispositivo es de 720 x 1612 píxeles. (Foto: MAG)

La estructura del equipo es de 163.6 x 74.9 x 8.6 mm por lo que no hay ningún problema en que lo pongas en horizontal para apreciar todos los videos que desees. Incluso, los parlantes estéreos tampoco maltratan el sonido.

Podrá realizar trabajos pesados: procesador y rendimiento

Tanto para trabajos básicos como labores que tengan que incluir videojuegos es más que suficiente. El ZTE nubia Focus 5G te permite realizar diversidad de funciones gracias a su procesador Unisoc T760. Esta mantiene el equilibrio de la performance y evita que la batería cuente con tibieza.

En el criterio de la navegación, esta cumplía con los requisitos de velocidad. No demoraba en abrir aplicaciones ni mucho menos tenía problemas para ejecutar programas pesados. Incluso, su capa de personalización suele ser bastante básica y tiene un diseño minimalista.

Aunque lleva un procesador del 2021, es más que suficiente. (Foto: MAG)

Lo único que hay que decir es que este equipo, presentado en pleno 2024, solamente lleva Android 13. Se desconoce si hará un upgrade a Android 14. Eso le resta un poco de ventaja con respecto a otros terminales que están habilitados a llegar al Android 15.

Sobre el tema de la RAM, es expandible y cuenta de fábrica con 8 GB, mientras que en el tema del almacenamiento interno, tienes más que suficiente: 256 GB para almacenar las fotos que más desees o las apps que tanto quisiste tener.

Lo único que hay que decir es que este equipo, presentado en pleno 2024, solamente lleva Android 13. (Foto: MAG)

En cuanto a los videojuegos, pude ejecutar Fortnite con normalidad desde la aplicación de Epic Games, aunque el resultado no fue tan provechoso. Había un barrido en los gráficos pese a que estaba en 30 fotogramas por segundos en calidad media. También puedes ponerlo a 20 fotogramas en calidad baja. Si bien demoraba un poco en girar en 360 grados el personaje, por lo menos era posible enfocar al objetivo. Se necesitaba un poco más de pulso para que este no se vaya demasiado. Los colores sí eran bastante fuertes, aunque se notaban ligeros cuadrados de píxeles.

En cambio, PUBG Mobile sí cargó mucho más rápido que su competidor. Los gráficos, aunque fríos, no tenían ni un ápice de pixelización. Estaban mejor logrados y la textura de los elementos era básico. Solo puedes activar el HD con 30 fotogramas por segundo. El juego es bastante ligero, por lo que el procesador evitaba cualquier tipo de elevación de la temperatura. Los personajes y las pulsaciones iban de acuerdo a lo normal. Es bastante el agrado que me generó.

Los gráficos de PUBG Mobile, aunque fríos, no tenían ni un ápice de pixelización. (Foto: MAG)

¿Cómo es su cámara?

El ZTE nubia Focus 5G tiene una cámara principal de 108 megapíxeles, mientras que el depth sensor es de 2 megapíxeles. Por otro lado, la cámara frontal es de 8 megapíxeles. No hay posibilidad de un macro ni mucho menos de un telefoto.

Utilizando el lente estándar debes tener bastante precisión en las manos. Incluso, al momento de coger el dispositivo, hay que tener un poco de cuidado, porque el botón que se encarga de hacer los disparos puede presionarse de casualidad. Me ha pasado varias veces.

Así toma las fotos el ZTE nubia Focus 5G. (Foto: MAG)

Así toma las fotos el ZTE nubia Focus 5G. (Foto: MAG)

En cuanto a los colores, suelen ser un poco fríos cuando no activas el HDR. Aunque, ahora que está algo nublado en Lima, los colores no salen brillantes, aunque sí algo tenues. El verdor no es tan gráfico, pero sí hay detallismo.

Si tienes suerte, con ligero brillo solar, puede mejorar sustancialmente la iluminación en las imágenes, dándoles más tonalidades en negros y blancos. Cabe precisar que si activas los 108 megapíxeles, puede que ocupe más espacio en el móvil, llegando a pesar alrededor de 12 MB por foto.

Así toma las fotos el ZTE nubia Focus 5G. (Foto: MAG)

Así toma las fotos el ZTE nubia Focus 5G. (Foto: MAG)

En cuanto al bokeh, tienes que pulsar cualquier punto de la pantalla para que el lente pueda reaccionar de forma inmediata. Automáticamente, también puede hacer su trabajo, pero demora alrededor de 5 segundos.

En cuanto a la frontal, goza de buena textura en los rostros, no hay temor de que estas salgan falsas o simplemente revelen detalles en la piel que no van acorde con la realidad. Me ha gustado el hecho de que puedas con desenfoque del fondo, pero eso sí, es preferible usarlo de día o tener un buen soporte de luz en la noche.

Así toma las fotos el ZTE nubia Focus 5G. (Foto: MAG)

Así toma las fotos el ZTE nubia Focus 5G. (Foto: MAG)

Conoce si dura más de un día

El ZTE nubia Focus 5G tiene una batería de 5000 mAh. El terminal, permaneciendo en reposo luego de visualizar algunos archivos como los correos electrónicos, el WhatsApp o TikTok, puede llegar a durar en promedio cerca de día y medio. El trabajo lo hace su procesador.

Mientras que si lo empleas para hacer maratones de Netflix o ver videos de YouTube por largas horas, puede tener una vida de 6 horas, en promedio. En cambio, si solo quieres jugar, lo podrás hacer entre 5 a 6 horas también.

El ZTE nubia Focus 5G tiene una batería de 5000 mAh. (Foto: MAG)

El sistema de carga es mediante cable de 33W como máximo. Este demorará alrededor de 45 minutos en llegar al 50%, y el 100% recién lo tendrás en 1 hora con 30 minutos. Recuerda siempre emplear los cables originales para evitar cualquier demora.

Esto es lo que opino del ZTE nubia Focus 5G

El ZTE nubia Focus 5G tiene un bonito diseño. Me gusta que la cámara se vea como sofisticada. Además, ese escarchado lo hace especial.

En cambio, la pantalla se ve un poco fría, aunque puedes dotarla de color a través de los Ajustes, pero es lo más mínimo. Su brillo supera el sol en extremo y tienes la particularidad de ver todas tus notificaciones en pleno cenit.

El procesador es bueno. Si bien no hay demora, los videojuegos exigentes pueden tener cierto lag al emplearse.

La cámara puede que quede corta. Aunque te recomiendo un estabilizador para que logres conseguir esa toma perfecta con colores más realistas.

El ZTE nubia Focus 5G se vende en Perú a 799 soles, aproximadamente.

