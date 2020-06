Facebook Avatars ya se encuentra en todo el mundo. La red social hizo su anuncio oficial la primera semana de junio y, quien desee, podrá crear stickers y emojis con su rostro de una manera fácil y rápida sin necesidad de utilizar programas o aplicaciones de terceros.

Habilitarlos es bastante fácil, basta con querer comentar el post de una persona para ver la pestaña que te invita a probar el nuevo Facebook Avatars.

Sin embargo, pese a que esta herramienta no funciona con la inteligencia artificial, tal como sí lo genera Samsung y Apple, no todos los usuarios logran su objetivo y terminan por no parecerse a su avatar.

Es por ello que estos han generado una serie de memes que se han difundido por las redes sociales burlándose de los que han probado la nueva herramienta que te permite convertirte en un sticker.

La mayoría de estos divertidos memes se compartieron en Twitter. Aquí te mostramos los más destacables. ¿Ya creaste tu Facebook Avatar?

Facebook habilitó los Avatars para crear stickers con tu rostro. (Foto: Twitter)

Sin embargo, esto ha caudado que muchos copen la red social con sus avatars. (Foto: Facebook)

Son varios usuarios que todavía no caen en la tentación de crear su Facebook Avatars. (Foto: Twitter)

Por esa razón han creado divertidos memes compartidos en las redes sociales. (Foto: Twitter)

¿Te pareces a tu Facebook Avatars? (Foto: Twitter)

CÓMO CREAR TU FACEBOOK AVATARS CON TU ROSTRO

Lo primero que debes hacer es ver si tienes la última versión de Facebook. Para ello recuerda ingresar a Google Play o Apple Store y descargar desde allí la actualización más reciente de la red social a fin de que puedas activar la herramienta de Facebook Avatars. Tras verificarlo realiza los siguientes pasos:

Ingresa a Facebook y dirígete a Configuración.

Allí pulsa sobre “Ver más” y el menú se agrandará brindándote más opciones.

Luego en ese espacio observarás “Avatares”. Pulsa sobre ella y empezarás a crear tu Facebook Avatars

Allí empezarás a elegir el color de piel de tu nuevo sticker, el tamaño de los ojos, el perfil de tu rostro, el tamaño de la nariz, las orejas, el color de cabello, entre otras características.

Al final aparecerá tu Facebook Avatars en cuerpo entero y podrás ver si se parece a ti.

¡Es oficial! Aprende cómo crear tu Facebook Avatars paso a paso. (Foto: Facebook)

En caso no logres tu objetivo, podrás retornar y pulsar sobre el ícono del espejo y se activará tu cámara para selfies a fin de que la imagen que estás creando sea lo más similar a tu persona.

Así lucirán los stickers de Faceboo Avatars y puedes compartirlos con Messenger. (Foto: Facebook)

Cuando culmines podrás compartir tu sticker con todos tus amigos.

Incluso puedes ingresar a Messenger y también poder visualizar todas las pegatinas que se han generado luego de haber creado tu Avatar.

Cabe precisar que las pegatinas demorarán en crearse ya que el proceso de animación es bastante lento por lo que tendrás que tener paciencia. En caso no te aparezcan estas alternativas, deberás esperar la nueva actualización de Facebook.

