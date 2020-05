Facebook recibe diariamente más de un millón de visitas diarias. A través de ella los usuarios tienden a compartir fotos, videos, estados y mensajes de diversos temas. Sin embargo, ante tanta maravilla, también cuenta con diversos problemas.

Uno de los inconvenientes que muchas personas han experimentado en Facebook es la aparición de publicidad de una conocida página de ventas: Wish. ¿Los has visto? ¿Qué es lo más raro que observaste?

Si te preguntaste cuándo buscaste ese tipo de cosas, pues no te preocupes, esto no tiene nada que ver con lo que escribes en la red social. La publicidad de Wish es tomada en base a las búsquedas globales y los generalizan para toda la comunidad.

Desde patos de latex, tapaojos para gatos, ropa para pericotes hasta trajes espaciales son algunas propuestas que te ofrece dicha web de publicidad y de compras. ¿Cómo los desaparezco de Facebook? Sigue estos pasos.

Muchas veces la publicidad de Wish no tiene relación con lo que buscas en internet. (Foto: Facebook)

CÓMO ELIMINAR LA PUBLICIDAD DE WISH EN FACEBOOK

Si al navegar por la aplicación de Facebook ves un anuncio específico que te molesta o que no deseas ver, como el de Wish, puedes eliminarlo en ese momento haciendo esto:

Pulsa los tres puntitos de la publicidad que te ha aparecido.

Allí elige “Ocultar anuncio” y éste desaparecerá inmediatamente.

Lo peor de todo es que estos productos no tienden a ser reales, pues al dar click al anuncio te llevará a otra web. (Foto: Facebook)

Si te resulta especialmente molesto, puedes reportarlo en la red social, pero deberás explicar por qué lo haces. Hay varias opciones:

contenido sexual inapropiado u ofensivo

violencia

contenido prohibido

spam

noticias falsas

engañoso o fraude

candidato o tema político

¿Puedo bloquear los anuncios? Lamentablemente no. “No puedes bloquear por completo los anuncios de Facebook. Gracias a los anuncios, Facebook puede seguir siendo gratuito; además, nos esforzamos por mostrarte solo anuncios relevantes e interesantes para ti”, explica la red social.

