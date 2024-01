Muchas veces quieres hablar sobre un determinado tema personal con alguien a través de Facebook Messenger, pero temes que tus amigos, familiares o pareja vean ese tipo de contenido, ya no tendrás que eliminar los mensajes porque te enseñaremos a crear una conversación secreta.

¿En qué consiste la referida herramienta de privacidad? Básicamente vas a crear otro chat vacío con un mismo contacto sin afectar la conversación principal, es decir que todos los mensajes o archivos multimedia que envíes por el primero no se registrará en el segundo.

Así no vas a borrar cada mensaje sino la conversación entera (secundaria), de esta manera el chat principal no tendrá contenido incoherente que es una clara evidencia de que has eliminado algo.

Los pasos para iniciar un chat secreto en Messenger

Primero, verifica que Facebook Messenger no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

Luego, ingresa a un chat personal.

El siguiente paso es oprimir sobre el ícono de la letra “ i ” que se ubica en el extremo superior derecho.

” que se ubica en el extremo superior derecho. Se desplegarán varias opciones.

Toca la que dice “ Ir a conversación secreta ”.

”. Finalmente, empieza a enviar mensajes.

Cuando ya no quieras utilizar esa conversación, solo elimínala y vuelve a hablar por el chat principal.

Síguenos en nuestras redes sociales: