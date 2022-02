Seguramente que alguna vez has ingresado al perfil Facebook de una persona y al presionar sobre el botón “Ver todos los amigos” (lista de contactos agregados) no has podido observar nada, ¿Por qué sucede esto? porque ese usuario ha configurado su cuenta para que esa información sea de carácter exclusivo y privado, algo que a continuación te enseñaremos a realizar desde tu móvil Android o iOS.

CÓMO VOLVER PRIVADA TU LISTA DE CONTACTOS EN FACEBOOK

Primero, asegúrate que Facebook no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store de Apple. Abre la aplicación en tu teléfono celular o tableta Android o iOS .

o . Toca el ícono de las tres líneas horizontales ubicadas en el extremo superior derecho de Android, o en la esquina inferior derecha para móviles iPhone.

Se desplegarán varias opciones, desplázate hacia abajo y presiona en “Configuración y privacidad” > “Configuración”.

Ubícate en el apartado “Público y visibilidad”.

Aprieta la opción “¿Cómo pueden encontrarte y conectarte los demás?”.

Finalmente, en el botón que dice “¿Quien puede ver tu lista de amigos”, escoge “Solo yo”.

Aquí también tienes otras alternativas como: “Público” (todos en general), “Amigos” (el que viene por defecto), “Amigos excepto” y “Amigos concretos” (para crear una lista personalizada). Eso sería todo, solo tienes que retroceder para que los cambios se guarden automáticamente.

Cómo ocultar el número de interacciones en Facebook

Ingresa a “Configuración y Privacidad” (Settings & Privacy) > “Configuración” (Settings).

En esta parte, dependiendo de tu equipo móvil tendrás que buscar “Preferencias de Reacciones” o “Reacción de recuentos” (Reaction Counts).

Se abrirá una nueva ventana con dos opciones, la primera es “En publicaciones de otras personas”, sirve para no ver el total de interacciones que las demás personas comparten en la sección de noticias.

La segunda opción es “En tus publicaciones”, es para que los demás no vean el número total de reacciones en las publicaciones que realices.

Toca y activa cualquiera, pero, para ambos casos las reacciones en Marketplace, Reels y Grupos de Facebook aún aparecerá el número de interacciones así hayamos activado las dos casillas.

¿Tienes algún problema con Facebook Messenger y quieres informarlo? Haz clic aquí para informar algo que no funciona correctamente en la app. Si lo que quieres es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Messenger presiona el siguiente enlace. También puedes sacudir tu smartphone para reportar algún inconveniente.