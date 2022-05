Es necesario aclarar que Facebook ha sufrido una importante pérdida de usuarios en los últimos cinco años, esto debido a que en la actualidad existen otras redes sociales que te ofrecen prácticamente lo mismo, como por ejemplo: Instagram y Twitter, las culpables de que millones de personas migren a las referidas plataformas y las escojan como sus primeras opciones. Además, la actual compañía Meta ha realizado una profunda evaluación en Facebook, la cual determinó que existen 4 funciones que ya no están siendo utilizadas para nada y por ello decidieron eliminarlas, ¿Quieres saber cuáles son? desde Mag las mencionaremos.

De acuerdo a la información proporcionada por el portal tecnológico The Verge, se pudo conocer que Facebook ha tomado esta decisión porque las funciones que a continuación mencionaremos ya no son tan utilizadas como antes, asimismo, todas no llegaron a cumplir con las exceptivas que tenía el grupo liderado por Mark Zuckerberg.

ESTAS SON LAS HERRAMIENTAS DE FACEBOOK QUE HAN SIDO ELIMINADAS PARA SIEMPRE

Historial de ubicaciones

Debido a los problemas legales que tuvo la compañía Facebook (actual Meta) hace algunos años sobre la presunta violación a la privacidad e información personal de los usuarios, la referida plataforma decidió eliminar el “Historial de ubicaciones”, opción que solamente estaba disponible en la aplicación para iOS y Android.

Amigos cerca

Aunque en un comienzo fue una de las funciones más utilizadas en todo el mundo, al final los usuarios terminaron por abandonarla, motivo que impulsó a Facebook a sacarla de su plataforma. “Amigos cerca” trabajaba en conjunto con el GPS de tu dispositivo móvil, la idea era compartir tu ubicación con todos tus amigos que tengas agregados, de esta manera ellos sabrán si te encuentras lejos o cerca de ellos.

Podcasts

Se trata de una herramienta que no había cumplido ni un año desde que se lanzó y ya decidieron eliminarla por completo. Los “Podcasts” era una sección que te permitía escuchar a los creadores de contenido a través de sus páginas de Facebook, de hecho solo podían utilizarlo algunas personas muy famosas. Desde aquí, los usuarios podían reaccionar y comentar para interactuar con la celebridad.

Alertas del clima

Como su propio nombre lo indica, las “alertas del clima” te informaban sobre el estado climático en tiempo real de las diferentes zonas del país, aunque era más precisa con sus datos en el lugar exacto en donde te encontrabas. Es importante aclarar que Facebook recopilaba esta información con ayuda de la página Weather.com.

