Facebook es una red social con valiosas herramientas que la mayoría de usuarios aún no conocen, una de ellas tiene la opción que funciona como sistema de seguridad y que te permite asignar hasta 5 amigos de confianza, pues ellos se encargarán de respaldar tu identidad y la autenticidad de tu cuenta para que la recuperes en caso hayas sido víctima de un hackeo o simplemente hayas olvidado la contraseña.

Seguro que cuando ingresas a Facebook, sea desde una computadora o Smartphone, la cuenta ya se mantiene abierta, quiere decir que has guardado el inicio de sesión automático, sin embargo, ¿Te acuerdas de tu contraseña? si la respuesta es no y por cualquier motivo eliminas el caché de Google Chrome y así también el inicio de sesión automático, ¿Cómo ingresarías si no sabes tu clave? anticipa esta posible situación y asigna contactos de confianza para que recuperes tu cuenta.

De acuerdo con Facebook, los contactos de confianza deberán confirmar tu identidad antes de proporcionarte un código de seguridad, el cual te hará recuperar la cuenta rápidamente. En resumen, cuando te encuentres en una situación como la que mencionamos anteriormente, podrás llamar a cualquiera de tus amigos y decirles que te ayuden con este inconveniente.

CÓMO ASIGNAR CONTACTOS DE CONFIANZA

Primero, inicia sesión en Facebook desde una computadora.

desde una computadora. Después, presiona el ícono de la flecha apuntando hacia que se ubica en el extremo superior derecho.

Ahora, ‘Configuración y privacidad’ y luego en ‘Configuración’.

En la columna izquierda ingresa al apartado ‘Seguridad e inicio de sesión’.

Aquí, ubícate en la sección ‘Configurar seguridad adicional’.

Haz clic sobre ‘Elegir entre tres y cinco amigos con los que ponerte en contacto si pierdes el acceso a tu cuenta’ y después en ‘Elegir amigos’.

Finalmente, escoge hasta 5 contactos de confianza.

Listo, ahora cuando hayas olvidado tu contraseña tus amigos te enviarán un código de recuperación con un enlace que específicamente te servirá para volver a ingresar nuevamente a tu cuenta.

CÓMO CONTACTAR A TU AMIGOS PARA QUE TE AYUDEN CON TU CUENTA DE FACEBOOK

Abre la página de Facebook .

. Haz clic sobre ‘¿Olvidaste tu contraseña?’.

Aquí te pedirán que coloques tu número de celular asociado a tu cuenta o correo electrónico. Luego, toca en ‘Buscar’.

Te saldrá el siguiente aviso: “¿Cómo quieres que te enviemos el código para restablecer la contraseña?” . Escoge un número y pulsa en ‘Continuar’.

. Escoge un número y pulsa en ‘Continuar’. Aquí tienes cliquear en ‘Revelar mis contactos de confianza’ y escribir el nombre completo de uno de tus amigos asignados.

Ahora vas a ver un conjunto de instrucciones con un enlace que contiene un código de recuperación.

Tienes que enviarle este enlace a tu amigo y solicitarle que te comparta el código de inicio de sesión

Finalmente, digita esos códigos para acceder a tu cuenta de Facebook.

¿Tienes algún problema con Facebook y quieres solucionarlo? Haz clic aquí y sigue los pasos para solucionar los inconveniente que presentas con el aplicativo. En tanto, si lo que quieres es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Facebook Messenger presiona el siguiente enlace. También puedes sacudir tu smartphone para reportar algún inconveniente.