Facebook es una red social que se encuentra operativa desde hace más de 15 años, así que es probable que en todo ese tiempo hayas agregado a varias personas, así como recibido una gran cantidad de solicitudes de amistad, sin embargo, también es un hecho que durante ese lapso hayas eliminado a cientos de contactos, ¿Te gustaría ver la lista completa de amigos que dejaste de seguir? desde Mag lo explicaremos a continuación.

No importa si tu cuenta la vienes utilizando hace más de 9 años, Facebook de todas maneras te mostrará la lista de tus (ex) amigos que has eliminado en la referida plataforma de Mark Zuckerberg. Es importante aclarar que no será necesario que instales programas o recurras a páginas de terceros para acceder a esta información, ya que gracias a la herramienta “Registro de actividad” vas a saber todos los movimientos que has realizado en la red social perteneciente a Meta.

LOS PASOS PARA VER TU LISTA DE AMIGOS ELIMINADOS EN FACEBOOK

Primero, asegúrate que Facebook no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Abre la app e ingresa a al perfil de tu cuenta.

Aquí presiona el ícono de los tres puntos seguidos que se ubican a la derecha del botón “Editar pefil”.

El siguiente paso es oprimir en “Registro de actividad” > ”Conexiones”.

Finalmente, se desplegarán varias opciones, escoge la que dice “Amigos Eliminados”.

CÓMO ACTIVAR LOS MENSAJES QUE SE AUTODESTRUYEN EN FACEBOOK MESSENGER

Lo primero será ingresar a Facebook Messenger.

Recuerda mantenerlo actualizado utilizando Google Play o iOS Store .

o . Ingresa a la conversación de tu amigo con el que deseas sostener una conversación en secreto.

Allí pulsa sobre su foto de perfil.

Se abrirá un menú de opciones.

Simplemente pulsa donde dice “Ir a conversación secreta”.

Desde ese momento cada vez que esa persona lea tus mensajes, desaparecerán.

Asimismo, todo el chat será borrado ni bien pase un tiempo determinado.

Esto te ayudará si es que necesitas pasar claves.

