Facebook Inc cayó al puesto 23 en la lista de Glassdoor de los “Mejores Lugares para Trabajar” en 2020 desde el séptimo en el que se ubicó el año pasado, en medio de un mayor escrutinio regulatorio a las prácticas de la red social más grande del mundo.

La compañía recibió una calificación general de 4,4 de 5, en comparación con 4,5 el año pasado, ya que los empleados dieron notas relativamente más bajas al liderazgo senior de Facebook y el equilibrio que ofrece la empresa entre la vida laboral y personal.

Facebook está en la mira de reguladores y el público por su manejo de los datos de usuarios, campañas de desinformación en la plataforma y su plan para una criptomoneda global llamada Libra.

Aún así, los sentimientos de los empleados hacia Facebook se mantuvieron en gran medida positivos debido a mejores compensaciones y oportunidades laborales, según el informe Glassdoor, publicado el martes por la noche.

La firma de software HubSpot Inc encabezó la lista de las 100 mejores lugares de trabajo, mientras que Google de Alphabet Inc ocupó el puesto número 11. Apple Inc quedó en la posición 84.

