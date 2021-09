Facebook Messenger es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en todo el mundo, ya que actualmente supera los 4 mil millones de usuarios de acuerdo con el registro de descargas de la Google Play Store. Esta plataforma cuenta con herramientas que muchos aún no conocen, como por ejemplo: los soundmojis, el cifrado de extremo a extremo para las videollamadas, la reacción de mensajes con varios emoticones, etc. Además, te permite bloquear a alguien sin que los elimines de tus contactos en Facebook, algo que a continuación te enseñaremos.

Hay muchas razones para bloquear a alguien en Facebook Messenger, una puede ser que ese contacto te habla demasiado y no quieres que te interrumpa durante la jornada laboral, otra porque simplemente te peleaste con una persona y prefieres no hablarle en ese momento, etc., sin embargo, si consideras al usuario lo mejor es no eliminarlo ¿Es posible bloquear sin eliminar de Facebook? la respuesta es sí, solo tienes que seguir estos pasos.

CÓMO BLOQUEAR A UN CONTACTO EN MESSENGER SIN ELIMINARLO, DESDE PC

Primero, inicia sesión en tu cuenta de Facebook .

. Ahora, abre la conversación con el contacto que deseas bloquear.

Después, presiona la flecha apuntando hacia abajo que se ubica al costado del nombre de tu contacto.

Se desplegarán varias opciones, pero, haz clic en la que dice ´Bloquear´.

El siguiente paso es muy importante, ya que si eliges la opción equivocada eliminarás por completo a tu contacto y tendrás que volver a agregarlo, algo que resultaría bastante incómodo.

Facebook te mostrará dos opciones: ´bloquear mensajes y llamadas´ y ´bloquear en Facebook´, elige la primera.

Como podrás ver la segunda opción te indica lo siguiente: “Si son amigos, al bloquear a (nombre del contacto), se eliminará de tu lista de amigos. Los mensajes y llamadas de (nombre del contacto) también se bloquearán”.

Presiona la función ´Bloquear mensajes y llamadas´ (Foto: Mag)

CÓMO BLOQUEAR A UN CONTACTO EN MESSENGER SIN ELIMINARLO, DESDE EL MÓVIL

Abre Facebook Messenger .

. En tu bandeja de chats ubica el que deseas bloquear.

El siguiente paso es pulsar por unos segundos la conversación.

Se desplegarán varias opciones. Ahora, elige ´Bloquear´.

Te aparecerá el mismo mensaje que te mostramos anteriormente, así que escoge Bloquear mensajes y llamadas.

¿Tienes algún problema con Facebook Messenger y quieres informarlo? Haz clic aquí para informar algo que no funciona correctamente en la app. Si lo que quieres es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Messenger presiona el siguiente enlace. También puedes sacudir tu smartphone para reportar algún inconveniente.