En la actualidad Facebook está integrando tus conversaciones con Instagram para que no pierdas no solo los mensajes, sino también las fotos, videos, y diversidad de contenido que has enviado a través de Messenger. ¿Lo sabías?

Aunque el proceso es bastante lento y dependerá del usuario que lo acepte, Facebook Messenger quiere mejorar la interacción entre sus usuarios, y es por ello que ha puesto en marcha una serie de animaciones para que le des un estilo más atractivo a tus conversaciones.

Se trata de efectos que ahora puedes colocar a cada texto que mandas por la app de Mark Zuckerberg: puedes elegir entre corazones, algo helado, o simplemente lleno de fuego.

¿Cómo se hace? Esta herramienta ya está en todos los celulares del mundo y, lo mejor de todo es que no es necesario tener que descargar una aplicación aparte de la de Messenger . Sigue este tutorial.

CÓMO COLOCAR EFECTOS EN TUS CONVERSACIONES DE FACEBOOK MESSENGER

Cuando escribas un texto en Facebook Messenger , simplemente deberás pulsar el ícono de la lupa que aparece en la aplicación. Allí elige el efecto que desees:

, que envía el texto rodeado de corazones rosados animados. Texto decorado, en ella manda un texto con la burbuja con distintas figuras geométricas en movimiento de fondo.

Así puedes obtener los nuevos efectos de Facebook Messenger para tus textos. (Foto: MAG)