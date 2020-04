¿Cómo la elimino y rescato mis datos? Si bien Facebook se ha convertido en la plataforma más visitada por estos días de cuarentena a fin de no expandir el coronavirus, también es una web donde las ‘fake news’ recorren día a día y nadie las puede parar. Con el fin de mantenerse alejado de ellas, usuarios han decidido cerrar su perfil de por vida. ¿Sabes cómo hacerlo?

Existe un método para que puedas eliminar tu cuenta de Facebook ya sea porque te aburriste o simplemente tienes otra que usas con mayor frecuencia. Y lo mejor de todo es que puedes descargar todos tus archivos o rescatarlos antes de que le des de baja.

Cabe resaltar que hay diferencias entre desactivar tu cuenta y borrarla. La primera solo te permitirá bloquear tu perfil y regresar cuando lo veas conveniente. Asimismo, notarás que las personas que tienes como amigos no podrán ver tu biografía ni buscarte; sin embargo, puede que alguna información se siga viendo.

Si crees que no volverás a utilizar tu cuenta o estás decidido en eliminar tu cuenta de Facebook definitivamente, es recomendable antes de dar este paso que descargues una copia de tu información, una vez hecho ya puedes acceder a la eliminación de tu cuenta.

De esta forma podrás eliminar tu cuenta de Facebook; sin embargo, la red social te indica si deseas rescatar todos tus archivos. (Foto: Facebook)

Para ello deberás ingresar al siguiente enlace: https://www.facebook.com/help/delete_account

Cuando elimines tu cuenta, los usuarios no podrán verla en Facebook. Puede que sean necesarios hasta 90 días desde el comienzo del proceso para eliminar todo lo que has publicado, como tus fotos, actualizaciones de estado u otros datos almacenados en sistemas de copia de seguridad. Mientras eliminamos esta información, otros usuarios de Facebook no podrán acceder a ella.

Algunas de las acciones que realizas en Facebook no se almacenan en tu cuenta. Por ejemplo, un amigo puede seguir teniendo mensajes tuyos incluso después de que hayas eliminado tu cuenta. Esta información no se borra al eliminar la cuenta.

Este método es la forma más segura para poder eliminar tu cuenta en la red social. Cabe precisar que no debes usar otros métodos de páginas alternas para realizarlo ya que pueden quedarse con gran parte de tu información.

VIDEO RECOMENDADO

Estos son los países que más y menos respetan las cuarentenas por el COVID-19 según Google

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RELACIONADOS

Google nos enseña a lavarnos La mano con un Doodle

El truco de Google para tomarte una foto con un León y otros animales en tu casa

TEC: conoce a las compañías tecnológicas que luchan contra el Covid-19