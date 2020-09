Fall Guys: Ultimate Knockout es uno de los juegos más populares del mundo en este momento, y sus creadores pertenecen a un estudio británico independiente con solo 250 personas. Si bien no es el primer juego independiente en lograr una popularidad tan grande en poco tiempo, es uno de los mejores ejemplos de éxito actualmente.

Fall Guys, como es conocido popularmente, se lanzó el 4 de agosto y, en un mes, se convirtió en el título más descargado de todos los tiempos en el servicio PlayStation Plus de Sony, así lo confirmó la misma compañía al admitir que incluso había superado a The Last of Us II, y también se compró 7 millones de veces en la tienda de Steam en PC.

Este juego en línea es similar a Fortnite o PlayerUnknown’s BattleGrounds (PUBG), en el sentido de que cada ronda une a diferentes jugadores en un mapa para solo dejar algunos pasar a la siguiente ronda, aunque tiene el diferencial de que utiliza minijuegos en lugar de enfrentamientos directos entre los jugadores.

¿Cuáles son las claves del éxito de Fall Guys? ¿Por qué se hizo popular tan repentinamente? El canal de YouTube The Game Theorists hizo una gran encuesta entre todos sus fans para conocer las preferencias de los jugadores de Fall Guys, dando resultados muy interesantes sobre el motivo de la alta popularidad del juego y cómo podría mejorarse.

¿POR QUÉ FALL GUYS ES TAN POPULAR?

Fall Guys: Ultimate Knockout, uno de los videojuegos más populares de este 2020 (Foto: Mediatonic)

Antes que nada, en primer lugar es necesario mencionar que Fall Guys: Ultimate Knockout se lanzó en plena pandemia por el coronavirus (COVID-19), una enfermedad que obligó a casi todo el mundo a encerrarse en una cuarentena obligatoria para evitar su propagación. Esto se traduce a cientos de miles de jugadores en todo el globo probando nuevos videojuegos para jugar con sus amigos.

Junto a esto, se agrega el hecho ya mencionado de que es un Battle Royale, generando una gran satisfacción entre sus jugadores al saber que están compitiendo con varias personas a la vez y solo uno puede llegar a ser coronado como el campeón. Sin embargo, agrega algo que otros juegos del mismo género no tienen: plataformeo.

The Game Theorists lo deja muy claro. Uno de los mayores factores de éxito del videojuego es que está hecho para el mismo público de Nintendo sin la exclusividad de la compañía: colores extravagantes, contenido apto para toda la familia y minijuegos al mismo estilo de Mario Party con elementos de plataformas como Super Mario o The Legend of Zelda.

Pero aquí también hay un pequeño problema que más adelante el videojuego lo utiliza a su ventaja: los juegos en equipo. Fall Guys tiene distintos minijuegos en donde también se incluyen algunos juegos que necesitan ser pasados con trabajo en conjunto para no ser eliminados. Si la mayoría falla, todos quedan eliminados sin importar que tan bueno uno de ellos sea.

Esto ha generado mucha inconformidad con los jugadores que piden a gritos que los juegos en equipo sean eliminados, porque los jugadores de plataformas están acostumbrados a la precisión de sus propios movimientos, donde presionar un botón en el tiempo adecuado puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota.

No obstante, estos juegos en equipo tienen otro objetivo en mente, dar más posibilidades a los jugadores con menos habilidad de ganar una corona. Tomemos por ejemplo juegos como Fortnite o PUBG. Si llevas pocas horas jugando, jamás vas a poder ganarle a un jugador que ha tenido miles de horas para experimentar desde su lanzamiento.

Esto en Fall Guys no se aplica, al menos no en su totalidad. Existen juegos (que se incluyen los juegos de equipo) donde el azar juega un papel muy importante. Si estás último en la carrera del minijuego “Door Dash”, aún queda la esperanza de que todos los que van delante se equivoquen y te den tiempo de ir por la puerta correcta.

De igual manera pasa en los juegos de equipo. Puede que no seas muy bueno mecánicamente, pero tu equipo, si en su mayoría son buenos jugadores, te ayudarán a pasar a la siguiente etapa. Fall Guys se ha asegurado con estos elementos que el videojuego realmente sea para todos, tanto jugadores hardcore como casuales y tengan la misma oportunidad de ganar.

Y, finalmente, es un juego que puedes disfrutar con amigos. Puede que en el futuro agreguen la posibilidad de disfrutarlo con más personas, pero al menos tres amigos pueden divertirse en los niveles aleatorios, unirse a las colas rápidas y probar suerte para ganar una corona en este divertido juego.