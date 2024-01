Limited Run Games, en colaboración con Universal Games and Digital Platforms, así como Konami Digital Entertainment, Inc. (KONAMI), se enorgullece en anunciar el nuevo lanzamiento de dos títulos clásicos de Felix the Cat en un nuevo paquete. Carbon Engine de Limited Run ha traído de vuelta este conjunto de juegos retro favoritos de los fanáticos protagonizados por nuestro antihéroe felino favorito.

Desde su debut en 1919, Felix the Cat ha permanecido como un ícono de la cultura pop. En el cine, la televisión y los juegos, los fanáticos han disfrutado del espíritu divertido e imaginativo de Felix durante casi 105 años. Ahora, las aventuras de 8 bits de Felix the Cat están regresando para que nuevas audiencias lo descubran y generaciones de fanáticos disfruten juntos.

Este lanzamiento incluye tanto el título clásico de NES como el título de Game Boy que se lanzó un año después. A través de Carbon Engine, y un poco de ayuda de la bolsa mágica de trucos de Felix, las nuevas características para los títulos, incluidos los estados de guardado y otros arreglos de calidad de vida, los traen a la era moderna de los juegos. La publicación digital de esta colección será manejada por KONAMI, con un anuncio de la fecha de lanzamiento por venir.

Además del desarrollo, Limited Run Games está manejando el lanzamiento físico de estos títulos. Los fanáticos pueden hacer un pedido anticipado de la edición estándar, con una portada reversible y un nuevo arte de Jonathan Kim y Mariel Cartwright para PlayStation 4, PlayStation 5 o Nintendo Switch. Para los fanáticos que buscan ir más allá, Limited Run también ofrece la edición clásica, con la banda sonora original del juego, un póster y un embalaje inspirado en la caja de lanzamiento original de NES.

Los fanáticos también podrán hacer pedidos anticipados de mercancía nueva exclusiva de Limited Run Games durante el período de pedido anticipado, incluida una camiseta, un llavero y un juego de tarjetas intercambiables que conmemoran este último lanzamiento de Carbon Engine.

Además, Limited Run y KONAMI están colaborando en otra colección de Carbon Engine: Rocket Knight Adventures: Re-Sparked. Esta colección incluye los juegos Rocket Knight Adventures, Sparkster: Rocket Knight Adventures 2 y Sparkster en un paquete elaborado con amor. Además de estos increíbles títulos, el equipo de Carbon Engine ha agregado una nueva introducción animada, funciones de rebobinado, un modo de avalancha de jefes y un museo con contenido nunca antes visto. Este lanzamiento físico está disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. La publicación digital de esta colección será manejada por KONAMI, con un anuncio de la fecha de lanzamiento por venir.

Los fanáticos de Sparkster pueden elegir uno de los tres niveles físicos de Limited Run. La edición estándar incluye el juego físico más una cubierta reversible y un mini cómic. La edición clásica incluye aún más, ofrece un SteelBook y una banda sonora en un estuche plegable. Finalmente, Rocket Knight Adventures: Re-Sparked se une a nuestra línea de ediciones de coleccionista premium de KONAMI con una edición suprema que incluye una estatuilla, documentos de diseño, minicarritos decorativos y mucho más. También se lanzará una colección de artículos premium junto con estas ediciones físicas e incluirá artículos como un peluche de Sparkster, plataforma de skate, pines y ropa.

Los fanáticos de Felix the Cat y Rocket Knight podrán obtener una vista previa de estas nuevas colecciones en acción durante el IGN FanFest el 24 de febrero. Los espectadores también tendrán la oportunidad de ver otra colección sorpresiva de Carbon Engine de KONAMI durante la transmisión.

Más sobre las ediciones físicas de Felix The Cat y Rocket Knight Adventures

Felix the Cat

Edición estándar (Switch, PS4 y PS5):

Copia física del paquete Felix the Cat con el título NES de 1992 y el título Game Boy de 1993 con el mismo nombre

Edición clásica (Switch, PS4 y PS5):

Copia física del paquete Felix the Cat con el título NES de 1992 y el título Game Boy de 1993 con el mismo nombre

con el título NES de 1992 y el título Game Boy de 1993 con el mismo nombre Banda sonora física en CD con música original de los títulos de Felix the Cat

Póster reversible

Embalaje inspirado en la caja de versión original de Felix the Cat deNES

Rocket Knight Adventures: Re-Sparked

Edición estándar (Switch, PS4 y PS5):

Copia física de Rocket Knight Adventures: Re-Sparked, que incluye tres títulos de Rocket Knight en una colección

que incluye tres títulos de Rocket Knight en una colección Cubierta reversible

Mini cómic

Edición clásica (Switch, PS4 y PS5):

Copia física de Rocket Knight Adventures: Re-Sparked, que incluye tres títulos de Rocket Knight en una colección

que incluye tres títulos de Rocket Knight en una colección Banda sonora física en CD con música original de los títulos de Rocket Knight

Póster reversible

SteelBook

Embalaje tipo estuche plegable de inspiración retro con cubierta reversible

Edición clásica (Switch, PS4 y PS5):

Copia física de Rocket Knight Adventures: Re-Sparked, que incluye tres títulos de Rocket Knight en una colección

que incluye tres títulos de Rocket Knight en una colección Banda sonora física en CD con música original de los títulos de Rocket Knight

Póster reversible

SteelBook

Embalaje tipo estuche plegable de inspiración retro con cubierta reversible

Estatuilla Sparkster

Cómic de tamaño completo

Colección de documentos de diseño

Estuche de exhibición de mini cartucho

Certificado de autenticidad

*Los pedidos anticipados para las ediciones físicas de Felix the Cat comenzarán el 9 de febrero y finalizarán el 10 de marzo de 2024. Los pedidos anticipados de Rocket Knight Adventures: Re-Sparked comienzan el 19 de enero y finalizan el 3 de marzo de 2024.