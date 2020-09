Fortnite prepara nuevamente una reunión total de gran parte de sus jugadores mediante los conciertos virtuales que empezaron hace pocos días. El pasado viernes 18 Anderson Paak subió al escenario para poder cantar sus nuevos temas de su disco ‘Ventura’, pero ahora le toca el turno al k-pop.

El próximo 25 de septiembre miles de fanáticos de todo el mundo no dejarán de presenciar lo que sería el primer concierto de BTS en Fortnite en el que presentarán detalles de su nuevo video Dynamite. ¿Formarás parte del Army?

¿A qué hora será el concierto? ¿Cómo lo puedo ver? ¿Es necesario ser jugador de Fortnite para poder presenciar y estar cerca a BTS en su evento ‘Light It Up Like Dynamite’? Las respuestas las tenemos aquí.

HORA Y FECHA DEL CONCIERTO DE BTS EN FORTNITE

Cabe precisar que no tienes que pertenecer a un determinado país o una región para poder presenciar el concierto de BTS , por el contrario, bastará con que ingreses a tu cuenta de Fortnite y listo. Este se desarrollará el viernes 25 de septiembre en el siguiente horario.

México: 19:00 horas

19:00 horas Colombia: 19:00 horas

19:00 horas Ecuador: 19:00 horas

19:00 horas Perú: 19:00 horas

19:00 horas Panamá: 19:00 horas

19:00 horas Chile: 20:00 horas

20:00 horas Bolivia: 20:00 horas

20:00 horas Venezuela: 20:00 horas

20:00 horas Argentina: 21:00 horas

21:00 horas Paraguay: 21:00 horas

21:00 horas Uruguay: 21:00 horas

21:00 horas Estados Unidos: 20:00 horas (Zona ET) / 17:00 horas (Zona PT)

20:00 horas (Zona ET) / 17:00 horas (Zona PT) España: sábado 26 de septiembre a la 01:00 horas

Recuerda estar conectado unos minutos antes a Fortnite para que no pierdas tu cupo y visualizar el nuevo video de BTS. El evento ha sido llamado ‘Light It Up Like Dynamite’.

Cabe precisar que con solo ser nivel 1, podrás disfrutar de esta experiencia como las anteriores, donde ya se han visto gran cantidad de artistas.

MIRA MÁS DE FORTNITE