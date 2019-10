▷ El significado del famoso corazón rosado en WhatsApp sorprende a usuarios

¿Estás pensando en comprar otro dispositivo por culpa de Epic Games? Fortnite es uno de los juegos de moda. En la actualidad ya se encuentra en la temporada 12, luego de que un suceso extraño conocido como ‘el agujero negro’ dejara sin jugar a varios usuarios durante dos días.

Tras ello, miles de personas han expresado sus ganas de jugar Fortnite, pero no han podido porque su celular no es compatible. Algunos se han arriesgado en comprar otro para poder bajar la aplicación con éxito, pero te contamos que existe un truco para poder realizarlo.

Si pensaste en primero bajar la APK, que es el método más rápido, notarás que Epic Games te dirá que no puedes ejecutar el juego cuando intentes abrirlo. Esta limitación deja fuera del juego móvil a millones de fans.

De esta forma podrás jugar Fortnite en tu dispositivo no compatible. (Foto: Captura)

Para ello existe una solución. A través de XDAdevelopers se ha creado una APK de Fortnite modificada que puede ser instalada en muchos más dispositivos. Tú teléfono debe ser ARM64 compatible, ya que todo el código del juego se basa en este soporte.

Esta APK no se instala sobre la oficial, es decir, que si en algún momento trataste de instalar Fortnite en tu móvil no compatible, deberás borrar antes la APK oficial. El creador de esta versión ha señalado que se necesita compatibilidad con OpenGL 3 o superior, puedes comprobar si tu móvil cuenta con este soporte mediante alguna App como “OpenGL Check”.

En la misma publicación se informa que debes tener en consideración dos tipos de cosas: que tu celular sea mayor de 3 GB de memoria RAM y que cuente con almacenamiento suficiente para que corra el juego. De lo contrario, los gráficos se colgarán a cada rato, pese a que estés jugando.

También se indica que al ser una APK modificada y no firmada por Epic, la compañía podría banear todas aquellas cuentas que se conecten al juego desde un dispositivo no compatible. El creador de esta versión de Fortnite modificada también advierte que si tras la instalación, no funciona bien el juego, podemos tratar de desinstalar y realizar la instalación de nuevo.

La aplicación pesa alrededor de los 102 MB y puedes descargarla a través del siguiente enlace.

