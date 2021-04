1 de 5

SNK / Difusión

SNK CORPORATION anunció el regreso de tres luchadores a una de sus sagas más icónicas. Chris, Yashiro Nanakase y Shermie volverán a The King of Fighters XV por primera vez en 18 años para conformar el Team Orochi. Estos personajes no han sido parte de la serie principal de KOF desde KOF 2002 y ahora están de regreso con su propia historia y motivaciones. Asimismo, otro recordado juego de SNK también le está dando la bienvenida a un viejo favorito de los fanáticos: Hibiki Takane de la franquicia The Last Blade se unió al elenco de Samurai Shodown como el segundo personaje del Season Pass 3.