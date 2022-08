Gmail es una de las aplicaciones de Google más usadas hoy en día, principalmente para aquellos usuarios que quieran enviar alguna información a sus compañeros del trabajo o centro de estudios.

Debido a su practicidad, puedes abrir Gmail en diferentes dispositivos, lo que crea una experiencia mucho más sencilla. No obstante, si has cambiado de smartphone u ordenador, es posible que quieras verificar si tu cuenta sigue abierta o no en los mismos aparatos y así tener mayor seguridad.

Ante esto, te dejamos una guía detallada de lo que debes hacer para verificar esta situación.

Así puedes saber en qué dispositivos Gmail está abierto

Lo que primero debes hacer es entrar a tu cuenta de Gmail desde el ordenador.

desde el ordenador. Una vez hecho esto, pulsa sobre el icono de tu perfil, ubicado en la zona superior derecha.

En el apartado, elige la opción Administrar tu cuenta de Google .

. Ahora, dirígete al panel izquierdo y presiona en Seguridad .

. Inmediatamente verás algunas alternativas de tu cuenta. Elige Tus dispositivos .

. En esta pestaña podrás ver en qué dispositivo está abierto Gmail.

Si no reconoces alguno, solo presiona sobre este y pulsa en Salir .

. De lo contrario, regresa a tu cuenta y cierra sesión, de ser necesario.

Puedes verificar qué dispositivos han abierto tu cuenta de Gmail cada cierto tiempo o si notas alguna actividad sospechosa.

Cómo crear una cuenta de Gmail desde Android

Primero, debes ir a Ajustes o Configuración en el menú de tu smartphone .

. Luego desliza la pantalla de tu celular hacia abajo hasta encontrar el apartado Cuentas.

En la parte de abajo pulsa sobre el botón Agregar cuenta .

. Tras esto, deberás presionar en la opción Google.

En instantes, verás cómo se está comprobando tu información y te pedirá que ingreses tu clave de bloqueo o tu huella digital.

Seguido, aparecerá la interfaz de Google y tendrás que seleccionar Crear cuenta , ubicado en la zona inferior izquierda.

, ubicado en la zona inferior izquierda. El apartado te pedirá crear una cuenta para ti o para una empresa, por lo que deberás elegir la primera opción.

Ahora, colocarás tus datos personales y pondrás tu c orreo electrónico nuevo de Gmail .

. Cuando hayas terminado, te pedirá que insertes una contraseña y luego confirmar otra vez la contraseña.

Por último, tendrás que aceptar los Términos y Condiciones de la cuenta y pulsar en Siguiente.

