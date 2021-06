Gmail aparenta ser una simple aplicación que solo sirve para enviar correos electrónicos a una o más personas, sin embargo, la plataforma perteneciente a Google esconde numerosas funciones que muchos aún no conocen y que se encuentran en el interior de sus configuraciones. Una de ellas es la herramienta que nos permite enviar correos confidenciales ¿Qué quiere decir esto? En la siguiente nota lo explicaremos a detalle.

Toda aplicación trae algo nuevo cuando se actualiza y Gmail no es ajeno a ello. Si bien sus nuevas funciones no se encuentran a simple vista como todo aplicativo, rebuscando un poco entre sus configuraciones podemos descubrir cosas que realmente nos dejará con la boca abierta.

No basta con escribir en el asunto de un correo de Gmail que se trata de algo confidencial cuando estamos apunto de redactar un mensaje, sino, consiste en enviar un contenido que se borrará automáticamente de la internet en un determinado tiempo. Este lapso lo elegiremos nosotros y aún así el destinatario no esté de acuerdo en que se elimine, no habrá marcha atrás y no quedará evidencia del correo.

LOS PASOS PARA ENVIAR UN CORREO CONFIDENCIAL

Ingresa a Gmail y haz clic en “Redactar”.

y haz clic en “Redactar”. Se abrirá una ventana para empezar a escribir el contenido de nuestro correo.

Ahora, tenemos que hacer clic en el ícono de un candado junto a un reloj. Como se muestra en la siguiente imagen.

Esta función que hemos escogido se llama “Modo confidencial”, aquí podemos activarla o desactivarla.

Cuando hagamos clic se abrirá la configuración del “Modo confidencial”.

Donde dice “Establecer vencimiento” podemos escoger que el correo se elimine en un plazo mínimo de un día y máximo de 5 años.

Luego, para mayor seguridad, donde dice “Requerir contraseña” tenemos que seleccionar la opción “Contraseña por SMS” y escribir el número de teléfono de la persona a la que queremos enviar el correo, ¿Qué significa esto? que el destinatario tendrá que adjuntar un código que le llegará por SMS para que pueda abrir el mensaje. Finalmente, hacemos clic “Guardar” para después enviar el correo.

¿Tienes problemas con Gmail? Si la plataforma funciona lento o no se carga correctamente, haz clic aquí y sigue todos los pasos para solucionar el inconveniente. En caso no hayan funcionado estas soluciones consulta el G Suite Status Dashboard para ver si hay algún problema conocido en Gmail.