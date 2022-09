¿Quieres que alguien más envíe correos por ti desde Gmail? Aunque parezca extraño, esta alternativa es posible en la popular app de mensajería siempre y cuando otorgues tu cuenta a un tercero.

Al aplicar esta opción, la otra persona podrá no solo enviar mensajes, sino que tendrá la opción de leerlos, eliminarlos y realizar más acciones en caso tú no quieras o no tengas tiempo. Sin embargo, el individuo no tendrá acceso para cambiar la configuración de tu cuenta ni tu contraseña.

Ante esta novedosa alternativa, en MAG te mostramos una guía de los que debes hacer para llevar a cabo este truco.

Cómo transferirle tu cuenta de Gmail a alguien más

Lo que primero debes hacer es entrar a tu cuenta de Gmail desde el ordenador.

desde el ordenador. Luego, pulsa sobre el icono de la rueda, ubicado en la zona superior derecha.

Ahora, presiona en el botón Ver toda la configuración .

. Debajo de esta nueva pantalla, verás varias opciones en el panel superior. Elige Cuentas e importación .

. Una vez hecho esto, desplázate hacia abajo hasta ver la alternativa Otorgar acceso a tu cuenta .

. Entre las opciones, dale a Agregar otra cuenta .

. Te aparecerá un nuevo cuadro, en el que deberás poner el correo electrónico de la persona deseada.

de la persona deseada. Por último, confirma la acción y eso sería todo.

Ten en cuenta que el destinatario tendrá siete días máximos para aceptar el cargo, de lo que contrario esta acción se cancelará.

Así puedes saber el número de correos de Gmail no leídos

Como primer paso, debes entrar a la app Gmail desde tu ordenador.

desde tu ordenador. Seguido, pulsa sobre el icono en forma de rueda, ubicado en la zona superior derecha de la aplicación.

Luego, selecciona el botón Ver toda la configuración .

. En el apartado Configuración , debes elegir la pestaña Avanzadas.

, debes elegir la pestaña Avanzadas. Después, tendrás que dirigirte al apartado Icono de mensajes no leídos y darle en Habilitar.

Posteriormente, pulsa en Guardar cambios .

. Una vez hecho esto, abre otra pestaña y verás que en la de Gmail aparecerá el número de correos que hay sin leer en tu bandeja de entrada.

Debes tener en cuenta que, si tienes más de 100 correos electrónicos que no has leído, la casilla se mostrará con el símbolo +100, por lo que no será un resultado exacto a simple vista.

No obstante, con esa información tendrías un aproximado de cuántos mensajes te faltan abrir y así podrás ponerte al día.

