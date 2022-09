Si usar una app de mensajería se refiere, Gmail es una de las opciones más favorables, ya que esta cuenta con un almacenamiento gratuito de 15 GB para que no tengas problemas en guardar información.

Sin embargo, con el paso del tiempo, puede que acumular correos electrónicos no sea la mejor opción, peor si no sabes cuánto espacio todavía te queda en la aplicación de Google.

Para ello, puedes verificar el espacio de almacenamiento desde tu smartphone Android o iOS. Desde MAG, te enseñamos a detalle lo que debes hacer.

Así puedes saber cuánto espacio ocupan tus correos en Gmail

Lo que primero debes hacer es entrar a tu cuenta de Gmail desde tu celular Android y iPhone.

desde tu celular Android y iPhone. Tras esto, pulsa sobre el icono circular de tu perfil, ubicado en la zona superior derecha.

Ahora, verás una nueva ventana abierta.

En el apartado, presiona en la opción Almacenamiento usado , que tiene la forma de una nube de colores.

, que tiene la forma de una nube de colores. Cuando hayas terminado, te aparecerá otra ventana nueva de administración de almacenamiento.

Por último, solo mira el espacio que tienes en Gmail y listo.

Así puedes saber el número de correos de Gmail no leídos

Como primer paso, debes entrar a la app Gmail desde tu ordenador.

desde tu ordenador. Seguido, pulsa sobre el icono en forma de rueda, ubicado en la zona superior derecha de la aplicación.

Luego, selecciona el botón Ver toda la configuración .

. En el apartado Configuración , debes elegir la pestaña Avanzadas.

, debes elegir la pestaña Avanzadas. Después, tendrás que dirigirte al apartado Icono de mensajes no leídos y darle en Habilitar.

Posteriormente, pulsa en Guardar cambios .

. Una vez hecho esto, abre otra pestaña y verás que en la de Gmail aparecerá el número de correos que hay sin leer en tu bandeja de entrada.

Debes tener en cuenta que, si tienes más de 100 correos electrónicos que no has leído, la casilla se mostrará con el símbolo +100, por lo que no será un resultado exacto a simple vista.

No obstante, con esa información tendrías un aproximado de cuántos mensajes te faltan abrir y así podrás ponerte al día.

