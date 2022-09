Seguramente te habrás dado cuenta que, cada vez que respondes un correo electrónico en Gmail, se va formando una especie de hilo con todas las conversaciones anteriores en un mismo email.

Aunque este modo de organización viene por defecto en la aplicación, puedes desactivarlo desde tu celular Android, sobre todo si esto te causa confusión y puede que pases desapercibido un nuevo mensaje.

Cómo desactivar la vista de conversación en Gmail desde Android

Lo que primero debes hacer es abrir la app de Gmail desde tu celular.

desde tu celular. Tras esto, dirígete a la opción de Menú .

. Seguido, dale a Ajustes .

. Entre las alternativas, pulsa en la dirección de tu cuenta .

. Por último, desmarca la opción Vista de conversación.

Tras esto, los correos de respuesta que recibas se enviarán por separado y ya no en un hilo de conversación, por lo que tendrás una mejor organización en tu bandeja de entrada.

Así puedes saber el número de correos de Gmail no leídos

Como primer paso, debes entrar a la app Gmail desde tu ordenador.

desde tu ordenador. Seguido, pulsa sobre el icono en forma de rueda, ubicado en la zona superior derecha de la aplicación.

Luego, selecciona el botón Ver toda la configuración .

. En el apartado Configuración , debes elegir la pestaña Avanzadas.

, debes elegir la pestaña Avanzadas. Después, tendrás que dirigirte al apartado Icono de mensajes no leídos y darle en Habilitar.

Posteriormente, pulsa en Guardar cambios .

. Una vez hecho esto, abre otra pestaña y verás que en la de Gmail aparecerá el número de correos que hay sin leer en tu bandeja de entrada.

Debes tener en cuenta que, si tienes más de 100 correos electrónicos que no has leído, la casilla se mostrará con el símbolo +100, por lo que no será un resultado exacto a simple vista.

No obstante, con esa información tendrías un aproximado de cuántos mensajes te faltan abrir y así podrás ponerte al día.

