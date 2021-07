Google anunció que desde el pasado 1 de junio de 2021, Google Fotos, Drive y Gmail compartirán los 15 GB de almacenamiento gratuito que nos ofrecen, quiere decir que si llegas al límite de este espacio tendrás que pagar uno de sus planes que van desde los 6.49 soles al mes por 100 GB (1.47 dólares aproximadamente). Si no estás de acuerdo en pagar un solo centavo ¿Sabes qué pasará con tu cuenta de Gmail cuando ocupes todos los GB gratuitos? En la siguiente nota te explicaremos las consecuencias.

De repente eres de los que cree que Gmail no ocupa nada de espacio si no te envían correos electrónicos con archivos adjuntos, sin embargo, no estás tomando en cuenta un detalle muy importante, y es que ahora Gmail va a compartir su espacio con Google Fotos y Drive (la nube), estos dos últimos consumen muchos GB de almacenamiento y por lo tanto sí afectara a Gmail.

Es importante aclarar que si has tenido imágenes o videos almacenados en Google Fotos antes del 1 de junio de 2021, estos archivos no cuentan para el límite de almacenamiento de los 15 GB gratuitos, en palabras simples, los archivos que vienes almacenando posterior a la referida fecha recién irán consumiendo ese espacio.

QUÉ PASARÁ CON GMAIL SI OCUPAMOS TODO EL ALMACENAMIENTO

Gmail se volverá una aplicación totalmente inservible de ocurrir esto, ya que no podrás recibir ni enviar correos electrónicos, incluso no podrás recibir los correos Spam, informó el portal web Genbeta. Solamente la app te permitirá conversar a través del “Chat de Google” o realizar videollamadas por “Google Meet”.

Por otra parte, en Google Drive no vas a poder sincronizar los archivos nuevos, es decir, no los podrás compartir con otros usuarios y la subida de documentos también estará restringida.

SOLUCIONES

Una solución es pagar por uno de los planes de Google Fotos, los cuales van desde los 6.49 soles por 100 GB (64.99 soles anuales), 9.99 soles por 200 GB (99.99 soles anuales) y 32.49 soles por 2 TB (324.99 soles).

También puedes eliminar correos electrónicos de Gmail , sobre todo los que tiene archivos adjuntos pesados.

Buscar otras alternativas a Google Fotos. Haz clic aquí para conocer otras aplicaciones que brindan los mismo servicios.

¿Tienes problemas con Gmail? Si la plataforma funciona lento o no se carga correctamente, haz clic aquí y sigue todos los pasos para solucionar el inconveniente. En caso no hayan funcionado estas soluciones consulta el G Suite Status Dashboard para ver si hay algún problema conocido en Gmail.