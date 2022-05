Gracias al correo electrónico Gmail, podemos recibir información 24/7, no importa si te trata de alguna foto o documento, lo tendremos en nuestra bandeja de entrada. Pero, también vamos a recepcionar varios correos, en su mayoría, de contenido publicitario.

Este tipo de contenido genera incomodidad entre los usuarios, puesto que no se encuentra una manera de gestionar estos mails. Pero, el portal Fayer Wayer ha dado una serie de recomendaciones para que nuestra bandeja de entrada no colapse por culpa de los correos spam.

Usa cuentas de correo diferentes

Puedes utilizar una cuenta de correo para gestionar los asuntos laborales, otro email puede ser usado para ver asuntos personales, incluso, puedes tener un mail solo para suscribirte en sitios web que visites periódicamente y que sean complemento de tu trabajo: banco de fotos, gestor de formatos de documentos y similares.

Configura la protección de la bandeja de entrada

Existen alternativas para darle una capa de seguridad a la bandeja de correo que usas. Los más conocidos son Windows Defender, Avast y Bitdefender. Recuerda que cada servicio de correo electrónico, maneja su propio sistema de seguridad para detectar spam.

Protege tu bandeja de entrada de correos spam. Foto: Unsplash

No te registres en sitios web extraños

Si no logras ver el certificado de seguridad de la página web que estás visitando, lo mejor es que no te suscribas o registres tus datos, porque aparte de recibir correos no deseados, tu dirección de email puede ser compartida a otros sitios a los cuales no has dado consentimiento de enviarte información.

TUTORIAL PARA VER LA CONTRASEÑA DE GMAIL DESDE TU EQUIPO ANDROID

Ingresa a la aplicación de Google instalada en tu dispositivo Android

En la esquina superior derecha, verás tu foto de perfil dentro de un círculo, tócala para ver el nuevo menú

Presiona en Administrar tu Cuenta de Google y entra en Información Personal

Desliza hasta ver la sección de Contraseña, se te indicará la fecha en la que realizaste la última modificación de tu clave

Al ingresar, el sistema te pedirá colocar tu contraseña, pon tu clave y toca en Siguiente

Ahora deberás colocar una nueva clave de seguridad con su posterior confirmación

Inmediatamente, Google cerrará todas las sesiones donde estuvo abierta y solicitará que ingreses con la nueva contraseña asignada.