Millones de usuarios consideran a Google Chrome como el navegador web más rápido de todo el mundo, el mismo que actualmente cuenta con dos tipos de versiones: la aplicación para móviles y el programa exclusivo de las computadoras o portátiles. En los dos últimos dispositivos que te acabamos de mencionar es posible añadir unas “extensiones”, ¿Qué significa esto? básicamente son microprogramas que te brindan funciones adicionales en una determinada plataforma o página web, el problema es que al instalar una gran cantidad tu buscador se puede ralentizar y bajar su rendimiento, ¿Te gustaería saber cómo eliminar las extensiones de Chrome? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Es cierto, las extensiones de Google Chrome te ofrecen muchos beneficios en algunas plataformas, por ejemplo: para WhatsApp Web existe un programa externo denominado “WA Web Plus”, el cual te permite acceder a una serie de funciones que la versión oficial no tiene por su propia cuenta, entre estas: la posibilidad de bloquear el acceso a tus conversaciones con una contraseña; resaltar los contactos en línea; fijar chats de forma ilimitada, etc.; sin embargo, no se debe abusar de las extensiones porque tu buscador se ralentizaría y pensarás que tu PC o laptop ha sido infectado por algún virus.

LA GUÍA PARA ELIMINAR LAS EXTENSIONES DE GOOGLE CHROME DESDE LA PC

Primero, ingresa a Google Chrome a través de tu computadora o portátil con Windows 10 o versiones superiores.

Ahora, haz clic sobre el ícono de la pieza del rompecabezas que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegarán todas las extensiones que has descargado e instalado.

Al costado de cada extensión te aparecerán dos opciones: “anclar” y los tres puntos verticales, presiona este último.

Finalmente, toca en “Desinstalar de Chrome” y se abrirá una ventana emergente, dale en “Quitar”.

Cómo saber que versión de Chrome tengo en mi Android

Desde la pantalla de tu celular ubica el ícono de Google Chrome y entra al aplicativo.

y entra al aplicativo. El siguiete paso es presionar los tres puntos de la derecha y luego ve a “Configuración”.

Se abrirá un nuevo menú, desplázate hacia abajo hasta ver “Acerca de Chrome”.

En este apartado podrás ver la versión de Chrome, tu sistema operativo y la información legal del navegador.

Síguenos en nuestras redes sociales: