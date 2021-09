Las aplicaciones que aún permanecen en vigencia después de largos años de actividad se debe a una sola razón, se han concentrado en brindarle mayor ‘Privacidad’ a los usuarios, pues gracias a esto último es que ellos continúan utilizando sus servicios. Hace poco, Google añadió una nueva herramienta para los móviles iOS de Apple, se trata de la función que te permitirá eliminar automáticamente el historial de búsqueda de los últimos 15 minutos, ¿Quieres activarla? a continuación lo explicaremos.

Por el momento esta función de Google solo se encuentra disponible en los teléfonos móviles con sistema operativo iOS, se estima que próximamente pueda llegar para los equipos Android. Además, la acción la realizarás desde las configuraciones de la app principal de Google y no desde Chrome, pero, no te preocupes que tendrá el mismo efecto.

Este truco es muy útil cuando realizas una búsqueda en Google que no encaja con tu perfil de gustos, intereses o simplemente no quieres que nadie vea lo que has investigado en el referido navegador. A veces resulta incomodo y tedioso el buscar algo y tener que borrarlo a cada instante, por ello, esta función te permitirá eliminar automáticamente los últimos 15 minutos de actividad en Chrome.

CÓMO ELIMINAR EL HISTORIAL DE BÚSQUEDA DE LOS ÚLTIMOS 15 MINUTOS

Primero, desde tu móvil iOS ingresa a la app principal de Google .

. Aquí te aparecerán todas las noticias de Google Discover.

Luego, tienes que dirigirte a tu foto de perfil o al círculo con la inicial de tu nombre que se encuentra en la parte superior derecha.

Se abrirá una mini ventana con la(s) cuenta(s) de Google que administras.

Debajo de la(s) cuenta(s) verás la opción ‘Historial de búsqueda’ y ‘Eliminar los últimos 15 minutos’, presionamos esta última.

Listo, ahora todas las búsquedas que hayas realizado en los últimos 15 minutos habrán desparecido de tu historial. Si en caso te arrepientes o consideres que has perdido material importante, tendrás un máximo de dos segundos para ‘Deshacer’ esta acción y recuperarlo todo, de lo contrario no habrá marcha atrás.

¿Tienes problemas con Google Chrome? Si el navegador falla, se bloquea o simplemente no abre una página web y te salen los siguientes mensajes: “Error de proxy en Google Chrome” o “Esta página web no está disponible”, haz clic aquí para conocer las soluciones y recomendaciones que ayuden a resolver este inconveniente.