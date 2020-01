¿Quieres ahorrar no solo batería, sino también megas y que tu vista no sufra? Entonces has este truco. Google Chrome es una de las aplicaciones que más se usa para navegar por internet gracias a su rapidez y sencillez. Esta se ha consolidado de tal forma que ha derrotado, incluso, a Microsoft Edge, Firefox y hasta Safari.

En su mayoría son los usuarios que cuentan con un dispositivo Android los que más usan esta aplicación, incluso, la mayoría de marcas ya tiene prefijada la app para que puedas navegar sin tener que preocuparte en descargarla.

Pero aún hay novedades. En los últimos meses Google Chrome no solo ha añadido su función para ahorrar demasiados datos con solo pulsar un botón, sino que ahora ya tiene el esperado “modo oscuro”, el mismo que se puede obtener con solo actualizando la app.

De esta forma podrás activar el "modo oscuro" de Google Chome. (Foto: Google)

¿Quieres tener el “modo oscuro” en el navegador de Google? Entonces realiza estos pasos:

Como primer paso te deberás de asegurar que la versión de Google esté instalada.

Si no se cuenta con la aplicación deberás irte a Google Play donde podrás descargarla con la última actualización.

Al acceder a la configuración podrás seleccionar los temas, tal es el estilo del Modo Oscuro y el Modo Claro

En pocas palabras , el Modo Claro se echa en marcha cuando hay luz natural y que en la pantalla es difícil de ver, y el Modo Oscuro es muy útil en la oscuridad para no lastimar tu vista con la luz tan intensa que tiene.

El Modo Oscuro sirve mucho mejor por las noches para no lastimar tu vista con luz intensa.

Es posible que aún no veas la opción Temas dentro de la Configuración de Chrome en tu Android, aunque hayas actualizado la app, ya que el lanzamiento del modo oscuro llegará de forma progresiva a todos los usuarios, empezando por aquellos que cuentan con Android 10. Solo tendrás que esperar unos días para poder activar tan solicitada función.