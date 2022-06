Google se caracteriza por crear aplicaciones exclusivas para las personas que padecen de algún tipo de discapacidad, como por ejemplo: “Look to Speak”, un software poco conocido que fue desarrollado con inteligencia artificial para comunicarte con los ojos, ¿Cómo es posible hacer esto? a continuación te enseñaremos a descargarlo y utilizarlo desde tu dispositivo con sistema operativo Android.

Se trata de una aplicación que se lanzó en el año 2020 y que actualmente ya supera las 50 mil descargas en la Google Play, sirve para que realices gestos con tus ojos y selecciones algunas frases prescritas, las mismas que tu celular repetirá en voz alta para que así te comuniques con cualquier persona.

Es importante aclarar que “Look to Speak” no puede ser instalada en cualquier dispositivo móvil, ya que requiere de Android 8.0 o versiones superiores. Además, te ofrece una amplia variedad de idiomas, entre los más populares: inglés, alemán, español, francés, etc.

CÓMO DESCARGAR Y UTILIZAR LOOK TO SPEAK EN ANDROID

Primero, descarga la app desde la Google Play Store , la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

, la puedes obtener rápidamente haciendo clic . Ábrela y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin problemas, no te preocupes que es totalmente segura.

Te saldrá un tutorial, si deseas lo puedes ver, caso contrario presiona en omitir (abajo a la izquierda).

Aquí te aparecerá una ventana con tres flechas que apuntan hacia la izquierda, arriba o derecha. Asimismo, tendrás una pantalla dividida con dos secciones: “Mira a la izquierda” y “Mira a la derecha”.

En ambas vas a tener frases y respuestas comunes como: “Hola”, “Sí”, “Por favor”, “¿Cómo te llamas”, etc.

Por ejemplo: si quieres decir “Hola” mira tres veces hacia la izquierda y Look to Speak dirá la palabra en voz alta.

dirá la palabra en voz alta. Es cuestión de escoger la frase que quieres decir, ya que al mirar hacia la izquierda o derecha se van acomodando las opciones.

Listo, eso sería todo, incluso te permite modificar las frases y añadir las que tú quieras, como por ejemplo: “Tengo sed”, “Quiero salir”, “Prende la TV”, etc., para hacerlo toca el ícono de las tres rayas horizontales que se ubican en el extremo superior izquierdo y en esta parte aprieta en “Editar lista de frases”, de preferencia hazlo con ayuda de alguien.

Otras aplicaciones gratuitas de Android para personas con discapacidad

Lookout

Lookout es una plataforma que por el momento solo se encuentra disponible en español, esta utiliza inteligencia artificial para ayudar a las personas con discapacidad visual (ciegas) o con disminución visual. Básicamente te informará sobre todo lo que se encuentre a tu alrededor.

Gracias a la cámara del celular, la mencionada aplicación utiliza tecnología de visión artificial, quiere decir que es capaz de reconocer objetivos y textos del universo físico, los cuales serán anunciados por el sistema de altavoz del smartphone. Asimismo, cuenta diferentes modos: permite escanear y leer documentos, identificar etiquetas de alimentos, objetos alrededor de ellos, etc.

Voice Access

Voice Access es otro de los productos de accesibilidad para Android que te permite usar el celular sin tocar la pantalla táctil del dispositivo. La referida aplicación te ofrece la posibilidad de navegar por los aplicativos instalados, redactar, editar texto, y hablar con el Asistente de Google sin la necesidad de utilizar las manos.

Transcripción Instantánea

La app Transcripción Instantánea (Live Transcribe, en inglés) fue desarrollada por un empleado de Google con pérdida auditiva. ¿Para qué sirve? para transcribir en tiempo real las conversaciones que suceden a tu alrededor, todo ello lo ejecuta gracias al micrófono incorporado del equipo móvil. También agregaron la posibilidad de identificar sonidos ambientales, como por ejemplo: un perro ladrando cerca, alguien tocando la puerta o un auto que pasa a toda velocidad.