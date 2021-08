¡Cuidado usuarios Android! Google acaba de anunciar que su plataforma de videos más utilizada a nivel mundial, nos referimos a YouTube, dejará de funcionar en ciertos dispositivos móviles que cuenten con el mencionado sistema operativo del robot ¿Por qué? ¿Cuáles son los móviles? Es algo que a continuación explicaremos así que toma nota.

Si cuentas con un equipo móvil muy antiguo y que aún tengan Android 2.3.7 (conocida como Android Gingerbread), tienes dos opciones: actualizar el sistema operativo por uno superior o adquirir un Smartphone nuevo, ¿Por qué debo hacer esto? porque Google informó que desde el próximo 27 de septiembre del presente año, YouTube dejará de funcionar en estos dispositivos.

Además, no solo dejará de funcionar YouTube, sino también todas las plataformas pertenecientes a la compañía de la gran ‘G’ como: Play Store, Gmail, Google Maps, Meet, etc. ¿Cuál es el motivo? esta decisión está relacionada a la seguridad del usuario, debido a que los móviles de esa gama (baja) ya no pueden procesar los nuevos parches que Google ha implementado en Android. De esta manera se impide que los ciberdelincuentes informáticos puedan acceder a tus datos personales y en el peor de los casos a tus cuentas bancarias.

“(...) Si inicia sesión (en su cuenta de YouTube) desde su dispositivo (no compatible) después del 27 de septiembre, puede obtener errores de nombre de usuario o contraseña cuando intenta utilizar productos y servicios de Google como Gmail, YouTube y Maps”, sostuvo Zak Pollack, uno de los trabajadores de la comunidad de soporte de Google.

VERSIÓN DE ANDROID COMPATIBLE CON LOS SERVICIOS DE GOOGLE

Es importante aclarar que para utilizar los servicios de Google debes tener como mínimo Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) o versiones superiores. De acuerdo con los datos de Android a través de su página web Developer, actualmente existen más de 3 mil millones de usuarios en todo el mundo que utilizan el sistema operativo del robot, sin embargo, de esta masiva cantidad solo el 0,2% tiene versiones inferiores a Android 4.0.

¿Tienes problemas con la reproducción de videos en YouTube? ¿Te aparecen mensajes de error? ¿El volumen de los videos está desactivado? Este y otros inconvenientes los puedes solucionar a través de soporte de ayuda de Google ‘¿En qué podemos ayudarte?’ Solo haz clic aquí para que sigas los pasos relacionados a tu problema.