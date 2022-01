Google Fotos contaba con una interesante opción que te permitía realizar copias de seguridad excluyendo a los videos, que comúnmente son los archivos más pesados, esto en caso te encuentres con tus datos móviles activados, sin embargo, tras una nueva actualización de la referida plataforma, ahora podrás añadir un límite diario de Megabytes (MB) para que ahorres el consumo de tu paquete de datos, ¿Cómo puedo hacerlo? a continuación lo explicaremos.

Siempre es bueno tener una copia de seguridad o de respaldo en Google Fotos, pues no te gustaría perder esta información ya que se trata de las imágenes y videos que te harán recordar todos los momentos que has vivido durante el transcurso de cada año. Es probable que en algún momento quieras crear una copia de seguridad justo cuando no estás conectado a una red wifi, esta acción implicaría sacrificar una gran cantidad de datos móviles.

Con la nueva actualización de Google Fotos, comenzarás a crear tus copias de seguridad poniendo un límite de consumo a tus datos, que pueden ser: 5 MB, 10 MB, 30 MB o ilimitado. Para las cuatro primeras opciones, la aplicación detendrá el proceso de sincronización hasta que tengas acceso a una red wifi o pase un día para que vuelvas a consumir la misma cantidad, en cambio, con la última no va a parar hasta acabar el proceso, informó el portal tecnológico Hats New.

CÓMO CREAR COPIAS DE SEGURIDAD AHORRANDO DATOS MÓVILES

Primero, asegúrate que Google Fotos no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store. Luego, abre la aplicación y toca en el ícono de tu foto de perfil, se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, entra en ‘Ajustes de Fotos’ o ‘Configuración de Fotos’, el nombre varía dependiendo del móvil.

Presiona en ‘Copia de seguridad y sincronización’ y después en ‘Datos móviles’.

Aquí escoge entre: Sin datos (no creará copias de seguridad con los datos prendidos), 5MB, 10 MB, 30 MB o Ilimitado.

Así luce la herramienta "Uso de datos móviles" (Foto: Mag)

Esta herramienta que solo se encuentra disponible en Android, ha generado polémica entre sus usuarios, ya que muchos hubieran preferido que las copias de seguridad solo apliquen para las fotos y no para los videos, que son los archivos más pesados, pero, esta opción ha desaparecido y en su reemplazo crearon el uso de datos móviles.

Cómo saber cuánto espacio te queda en Google Fotos

Para que gestiones el espacio de tu almacenamiento tienes que dirigirte a la web de Google denominada Storge, aquí podrás verificar la disponibilidad total que te queda y un estimado de tiempo para ocuparlo en su totalidad. Asimismo, te detallará la cantidad de fotos y video ocupados en megabyte (MB) o Gigabyte (GB), así como el espacio ocupado en Google Drive, Gmail.