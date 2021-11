Google Fotos es una plataforma que sirve para guardar y compartir tus fotos o videos favoritos, sin embargo, la referida aplicación ya no te brindará servicios gratuitos, pues ahora solo te ofrece un total de 15 GB de almacenamiento que a la par comparte con Gmail y la nube (Google Drive). En caso lo llegues a ocupar todo tendrás que pagar por más espacio o eliminar archivos, por ello, hoy te enseñaremos un sencillo truco que te ayudará a ubicar todas las imágenes similares.

El almacenamiento de Google Fotos es algo que deberás cuidar si quieres seguir utilizando los servicios de esta plataforma sin pagar, por fortuna, la aplicación cuenta con una interesante herramienta denominada “Más como esto” o More like this en inglés, la cual facilitará la identificación de todas las fotos similares para que así gestiones, elimines y liberes espacio en caso te encuentres apunto de superar los 15 GB gratuitos.

CÓMO UTILIZAR EL BOTÓN MÁS COMO ESTO

Primero, presiona los tres puntos verticales que se ubican en la parte superior derecha.

Ahora, pulsa el ícono de la lupa con la descripción “Más como esto”.

Google Fotos te mostrará todas las fotos similares, por ejemplo: si estás viendo las fotos de tu perro y presionas la opción, la app buscará fotos similares a esta.

Así podrás elegir si quieres eliminarlas para liberar espacio de almacenamiento.

CÓMO OBSERVAR CUÁNTO ESPACIO TE QUEDA EN GOOGLE FOTOS

Para que gestiones el espacio de tu almacenamiento tienes que dirigirte a la web de Google denominada Storge, aquí podrás verificar la disponibilidad total que te queda y un estimado de tiempo para ocuparlo en su totalidad. Asimismo, te detallará la cantidad de fotos y video ocupados en megabyte (MB) o Gigabyte (GB), así como el espacio ocupado en Google Drive, Gmail.